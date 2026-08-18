Успех на отбор на българин ознаменува края на втория кръг в Купата на Италия

Във вече отминалия 17 август (вторник) се изиграха последните четири мача от втория кръг на турнира за Купата на Италия. Този етап на надпреварата има статут на 1/32-финали и към него за първи път се присъединиха някои от елитните отбори. Отборите, финиширали в топ 8 на Серия А през отминалата кампания, пък ще се включат в надпреварата чак във фазата на осминафиналите. Финалистът от последното издание Лацио пък преди малко повече от 24 часа отпадна шокиращо.

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Българинът Росен Божинов остана на пейката при победата с дузпи на Пиза срещу Емполи. Мачът в редовното време завърши при равенство 1:1, а след 11-метрови наказателни удари тимът от града на Наклонената кула се наложи с 4:3. В спор за място в третия кръг Божинов и компания ще спорят с Фиорентина.

Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия

Във втория мач от програмната схема за вечерта елитният Сасуоло нямаше проблеми срещу Чезена и се наложи с класическото 3:0. Головете отбелязаха Крисчън Волпато (13’), Василие Аджич (45'+2’) и Лука Липани (75’). Следващият съперник на “зелено-черните” ще бъде Фрозиноне.

Кремонезе, който изпадна от Серия А през миналия сезон, надделя с 2:0 над легендарния Сампдория, който също крета във второто ниво на италианския футбол към момента. Попаденията за крайния успех реализираха Давид Щюклер (23’) и Томазо Берти (90'+3’).

В последния мач за вечерта Палермо също се наложи с 2:0, като жертвата бе елитният Лече. Доминик Вавасори (15’) откри резултата, а крайният резултат оформи Йоел Похянпало (42’).

FULL TIME ⏹️



Vinciamo la prima gara ufficiale davanti ad un pubblico meraviglioso e avanziamo in #CoppaItaliaFrecciarossa 🩷🖤#PalermoLecce 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/IiAWU7WZTK — Palermo F.C. (@Palermofficial) August 17, 2026

Третият кръг от турнира ще се проведе в началото на идния месец, като мачовете към момента са насрочени за 2 септември (сряда).

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