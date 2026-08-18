Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Купа на Италия
  3. Успех на отбор на българин ознаменува края на втория кръг в Купата на Италия

Успех на отбор на българин ознаменува края на втория кръг в Купата на Италия

  • 18 авг 2026 | 00:49
  • 162
  • 0
Успех на отбор на българин ознаменува края на втория кръг в Купата на Италия

Във вече отминалия 17 август (вторник) се изиграха последните четири мача от втория кръг на турнира за Купата на Италия. Този етап на надпреварата има статут на 1/32-финали и към него за първи път се присъединиха някои от елитните отбори. Отборите, финиширали в топ 8 на Серия А през отминалата кампания, пък ще се включат в надпреварата чак във фазата на осминафиналите. Финалистът от последното издание Лацио пък преди малко повече от 24 часа отпадна шокиращо.

Дебютът на Гатузо завърши със срам за Лацио
Дебютът на Гатузо завърши със срам за Лацио

Българинът Росен Божинов остана на пейката при победата с дузпи на Пиза срещу Емполи. Мачът в редовното време завърши при равенство 1:1, а след 11-метрови наказателни удари тимът от града на Наклонената кула се наложи с 4:3. В спор за място в третия кръг Божинов и компания ще спорят с Фиорентина.

Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия
Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия

Във втория мач от програмната схема за вечерта елитният Сасуоло нямаше проблеми срещу Чезена и се наложи с класическото 3:0. Головете отбелязаха Крисчън Волпато (13’), Василие Аджич (45'+2’) и Лука Липани (75’). Следващият съперник на “зелено-черните” ще бъде Фрозиноне.

Кремонезе, който изпадна от Серия А през миналия сезон, надделя с 2:0 над легендарния Сампдория, който също крета във второто ниво на италианския футбол към момента. Попаденията за крайния успех реализираха Давид Щюклер (23’) и Томазо Берти (90'+3’).

В последния мач за вечерта Палермо също се наложи с 2:0, като жертвата бе елитният Лече. Доминик Вавасори (15’) откри резултата, а крайният резултат оформи Йоел Похянпало (42’).

Третият кръг от турнира ще се проведе в началото на идния месец, като мачовете към момента са насрочени за 2 септември (сряда).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

  • 17 авг 2026 | 22:00
  • 7815
  • 4
Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия

Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия

  • 17 авг 2026 | 21:53
  • 3303
  • 0
Хари Кейн: Би било фантастично да спечеля “Златната топка”

Хари Кейн: Би било фантастично да спечеля “Златната топка”

  • 17 авг 2026 | 20:47
  • 2677
  • 24
Ван Дайк знае, че ще има нужда от време, за да се постигне синхрон с новите в защита

Ван Дайк знае, че ще има нужда от време, за да се постигне синхрон с новите в защита

  • 17 авг 2026 | 19:11
  • 2009
  • 0
Новият селекционер на националния отбор на Шотландия: Това е много голямо предизвикателство

Новият селекционер на националния отбор на Шотландия: Това е много голямо предизвикателство

  • 17 авг 2026 | 19:08
  • 1341
  • 0
Родри ще взима по 15 милиона на сезон в Барселона

Родри ще взима по 15 милиона на сезон в Барселона

  • 17 авг 2026 | 18:50
  • 2587
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 26632
  • 260
Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

  • 17 авг 2026 | 13:28
  • 46885
  • 45
ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

  • 17 авг 2026 | 17:01
  • 38864
  • 87
Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

  • 17 авг 2026 | 23:08
  • 15332
  • 41
Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

  • 17 авг 2026 | 22:00
  • 7815
  • 4
Септември с първа победа за сезона

Септември с първа победа за сезона

  • 17 авг 2026 | 20:51
  • 23515
  • 56