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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Португалия - Испания
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Съставите на Португалия и Испания, само една промяна сред титулярите

  • 6 юли 2026 | 20:35
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Първенецът в Лигата на нациите Португалия и европейският шампион Испания се изправят един срещу друг в Далас в най-вълнуващия 1/8-финален сблъсък от Мондиал 2026. Победителят ще играе срещу домакините от САЩ или Белгия в следващата фаза на турнира.

Иберийско дерби в Далас: Португалия и Испания в титаничен спор за място на четвъртфиналите
Иберийско дерби в Далас: Португалия и Испания в титаничен спор за място на четвъртфиналите

Роберто Мартинес е предприел само една промяна сред титулярите на Португалия след драматичния успех с 2:1 над Хърватия. Тя е по левия фланг на атаката, където Жоао Феликс е предпочетен пред Рафаел Леао. В нейния център отново ще бъде капитанът Кристиано Роналдо, зад него ще действа Бруно Фернандеш, а отдясно ще атакува Педро Нето. Луис де ла Фуенте пък е заложил на абсолютно същия стартов състав, с който Испания спечели с 3:0 срещу Австрия. Това означава, че на върха на атаката е Микел Оярсабал, зад него ще играе Дани Олмо, а на двата фланга са позиционирани Ламин Ямал и Алекс Баена.

Португалия: Коща, Кансело, Диаш, Вейга, Мендеш, Ж. Невеш, Витиня, Нето, Фернандеш, Феликс, Роналдо

Испания: Симон, Поро, Кубарси, Лапорт, Кукурея, Родри, Педри, Ямал, Олмо, Баена, Оярсабал

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