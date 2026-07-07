Унай Симон не спира да трупа "сухи" мрежи и вдигна историческия си рекорд на космическо ниво

Испанският национален отбор продължава да демонстрира феноменална дефанзивна стабилност на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. След като преодоляха груповата фаза без нито едно допуснато попадение, „Ла Роха“ затвърдиха репутацията си на непревземаема крепост и в 1/8-финалния сблъсък срещу Португалия. В епицентъра на тази историческа серия е вратарят Унай Симон, който продължава да прави нещо немислимо на световните финали.

След края на иберийското дерби стражът на Атлетик Билбао вече е в серия от 609 поредни минути без допуснато попадение на световни първенства. Това постижение удължава неговия собствен рекорд за най-дълга серия от „сухи мрежи“ в цялата история на мондиалите. Симон просто отказва да пусне гол във вратата си, като с всеки изминал мач и всяка изминала минута прави рекорда си все по-недостижим за бъдещите поколения.

Unai Simon has now gone 609 minutes without conceding at the World Cup.



Extending his record for the longest clean sheet streak by a goalkeeper in the tournament’s history. 🧤 pic.twitter.com/lU0StgvZ7s — Squawka (@Squawka) July 6, 2026

Последното попадение, което испанският №1 инкасира на световно първенство, датира още от груповата фаза на предишния Мондиал в Катар през 2022 г. в мача срещу Япония. Невероятната му форма превръща Испания в кошмар за всеки противников нападател, а старата максима, че „защитата печели първенства“, важи с пълна сила за селекцията на Луис де ла Фуенте на американска земя.

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Снимки: Gettyimages