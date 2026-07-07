Мартинес: Мачът бе спечелен от Испания, но можеше да бъде спечелен и от Португалия

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес изрази съжалението си от загубата с 0:1 от Испания на 1/8-финалите на Световното първенство. Той смята, че се е получил равностоен мач, който е можел да завърши и с победа на неговия отбор, но това е част от футбола и тимът му трябва да преглътне това разочарование.

"Да, със сигурност. Играхме със сърце. Мисля, че това е най-добрият ни мач на Световното. Жалко е, защото мисля, че топката удари гредата веднъж, просто не пожела да влезе във вратата на Испания. Много, много равностоен мач. Мисля, че играчите заслужаваха да стигнат до продължения. Но като цяло усещането е за гордост от представянето. Ангажираността на играчите и свършената работа са повод за гордост, но футболът е такава игра и трябва да приемем това, което се случи", започна Мартинес.

"Мисля, че се защитавахме добре, имахме добра агресия без топка. Играхме срещу отбор, който е фаворит на Световното първенство. Изправихме се очи в очи срещу един от най-добрите състави. Трябваше ни малко късмет в последната третина, за да можем да се възползваме от положенията, които създаваме. Мачът бе спечелен от Испания, но можеше да бъде спечелен и от Португалия, както беше във финала в Лигата на нациите. Мисля, че заслужавахме да стигнем до продължения", допълни испанецът.

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Снимки: Gettyimages