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Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

  • 18 авг 2026 | 08:58
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Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата
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Слушай на живо: Левски - АЕК

Бившият халф на Левски Антони Белмонт даде интервю за Sportal.bg преди големия мач за "сините" срещу АЕК от плейофа за Шампионската лига. Френският футболист има отличен поглед върху футбола в Гърция, след като прекара няколко години по терени, защитвайки цветовете на Левадиакос, Ираклис и Паниониос.

- Как оценяваш шансовете на Левски срещу АЕК? Според теб кой от двата тима е фаворит да спечели този плейоф?

Левски има добър шанс срещу АЕК. Отборът е в добра форма с доста добри играчи. АЕК също има силен състав. Надявам се, че Левски ще се представи добре. Бих дал предимство на "сините". Подкрепата на феновете ще е ключова.

- Левски вече елиминира шампионите на три различни държави по пътя към този мач. Какво мислиш, че отборът трябва да направи, за да победи АЕК и да стигне до ШЛ?

  Това, което треньорът Хулио Веласкес е направил в Левски след пристигането си, а и формата на отбора прави така, че всичко е по силите на клуба.   

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- Познаваш много добре гръцкия футбол. Кои са основните силни и слаби страни на АЕК и има ли нещо в стила на игра, от което Левски може да се възползва?   

АЕК е много балансиран отбора. Те имат добри играчи и солиден състав. Те го доказаха през миналата година. Двата мача са като финал. Всичко е възможно в две срещи. Психиката ще бъде ключът между двата състава със силна идентичност.  

- Левски ще играе първия мач у дома. Колко важно за теб е домакинското предимство и какъв резултат би дал предимство на Левски преди ревашна в Атина?   

Първата среща ще бъде много важна, а това да започнеш у дома ще бъде значително предимство, тъй като ще позволи на Левски да спечели сериозно психологическо предимство преди реванша. Феновете ще изиграят голяма роля и знам, че ще бъдат готови за този голям мач.  

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- Ако трябваше да назовеш по един играч от Левски и АЕК, които биха могли да решат този мач, кои ще са и защо?

 Бих заложи за гол на Кристиан Димитров. Той е много важен играч и в оспорван мач може да направи разликата със своето присъствие при статични положения. Отборът на Левски трябва да внимава с Лука Йович, но там отново Димитров ще бъде ключов, тъй като ще трябва да се справи с него.

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