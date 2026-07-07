Бруно Фернандеш: Това е футболът, продължаваме напред

Бруно Фернандеш коментира загубата на Португалия от Испания (0:1) на 1/8-финалите на Световното първенство. Той заяви, че това е част от футбола и сега тимът му трябва да забрави това поражение и да продължи напред.

„Резултатът? Това беше качеството на Испания. През първото полувреме играхме добре и успяхме да неутрализираме тяхната игра. Бяхме интелигентни с топката. През второто полувреме трябваше да играем повече с топката и да изморим Испания. Дадохме им твърде много топката, за да доминират в мача. Испания има ясно изразен стил на игра и в крайна сметка създава проблеми. Съперникът беше по-добър през второто полувреме и стигна до гол“, заяви той.

„Това е, което хората казват и мислят малко ме интересува. Направихме това, което ни беше поискано, и работихме по начина, по който ни беше казано. Направихме каквото беше необходимо, за да функционира отборът. Не се получи по най-добрия начин, защото сме извън Световното първенство. Вече сме свикнали. Искахте халфовата линия с Бруно, Витиня и Жоао Невеш. След това искахте Бернардо. Когато играе, вече не искаме Бернардо, Рубен Невеш също. Който решава, е треньорът. Направихме това, което ни беше поискано. Спокоен съм по този въпрос“, посочи Бруно, правейки равносметка на представянето на Португалия.

„Днес ни липсваше победата. Играхме срещу Испания, един от фаворитите. Трябва да отдадем дължимото на другите. Ценим ги само когато не играят срещу нас. Когато играят срещу други отбори, всички са силни, срещу нас изглежда, че винаги трябва да сме по-добри от всички. Не успяхме. В Лигата на нациите бяхме по-добри. Има мачове и мачове. Днес те вкараха, в Лигата на нациите ние бяхме по-щастливи. Футболът е такъв и продължаваме напред“, завърши той.

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Снимки: Gettyimages