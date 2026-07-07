Де ла Фуенте: Имаме качества да се справим с всеки съперник

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте отново демонстрира самочувствие след успеха с 1:0 над Португалия на 1/8-финала на Световното първенство. Той заяви, че се е получил равностоен мач, но тимът му има качества да се справи с всеки съперник и вече чака да научи с кого ще играе на 1/4-финала.

"Истината е, че беше страхотен мач, два суперотбора. Както и говорихме, това бе финал преди финала. Можехме да пострадаме в края, но виждате, че и двата отбора показаха желание да спечелят тази среща, желанието да направят нещата по възможно най-добрия начин. Мисля, че ние изиграхме много солиден двубой. Както винаги казваме, важните играчи са тези, които влизат от пейката и които оправдават целия труд на всички съотборници, защото смените са много важни", започна Де ла Фуенте.

След това той говори и за включването на "златната резерва" Микел Мерино и какви указания му е дал при влизането на терена.

"Първо да играе както винаги. Неговата роля е да помага в халфовата линя, зад нападателя и в атака и да се включва напред, докъдето може. В края вече мислехме да дадем малко ритъма на съперника, за да може да влезем в продълженията със свежест, която е нужна, когато току що си влязъл на терена. Истината е, че приносът на смените бе великолепен и това е нашият късмет, че раполагаме с 26 футболисти на изключително ниво", допълни специалистът.

Накрая той бе попитан и за следващия съперник в надпреварата, който ще бъде определен в сблъсъка между САЩ и Белгия.

"На този етап от турнира, както казах и по-рано, за нас е все едно срещу кого ще се изправим. Важното е, че сме тук, щастливи сме, че сме на този етап от надпреварата. Влизаме в този четвъртфинал с увереност, с голяма сигурност и ще дадем всичко от себе си до края. Мисля, че имаме качества и предпоставки да мислим, че можем да се справим с всеки съперник", завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages