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Барселона трансферира защитник в Аякс

  • 18 авг 2026 | 03:59
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Барселона трансферира защитник в Аякс

Барселона и Аякс постигнаха споразумение за трансфера на защитника Жофре Торентс.

Каталунският бранител, роден на 28 януари 2007 г. в Ла Селва дел Камп, се присъедини към Барса от Реус Депортиу през лятото на 2017 г., когато се присъедини към академията на петкратните европейски клубни шампиони и стана част от отбора до 12 години. Нататък премина през всички юношески формации, за да достигне до първия състав.

Левият бек дебютира под ръководството на Ханзи Флик в първия кръг на сезон 2025/2026 в Ла Лига при победата с 3:0 срещу Майорка. Това беше първият от четирите му мача за представителния отбор.

Информацията бе оповестена в клубната медийна екосистема на Барселона, където каталунците отдадоха заслуженото на футболиста и му пожелаха на добър час.

"Барселона би искал да благодари на Жофре Торентс за неговата ангажираност, професионализъм и отдаденост през всичките тези години, в които представляваше клуба, и му пожелава късмет и много успехи в този нов етап от професионалната му кариера", написаха от Барселона.

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