Барселона трансферира защитник в Аякс

Барселона и Аякс постигнаха споразумение за трансфера на защитника Жофре Торентс.

Каталунският бранител, роден на 28 януари 2007 г. в Ла Селва дел Камп, се присъедини към Барса от Реус Депортиу през лятото на 2017 г., когато се присъедини към академията на петкратните европейски клубни шампиони и стана част от отбора до 12 години. Нататък премина през всички юношески формации, за да достигне до първия състав.

Левият бек дебютира под ръководството на Ханзи Флик в първия кръг на сезон 2025/2026 в Ла Лига при победата с 3:0 срещу Майорка. Това беше първият от четирите му мача за представителния отбор.

Информацията бе оповестена в клубната медийна екосистема на Барселона, където каталунците отдадоха заслуженото на футболиста и му пожелаха на добър час.

"Барселона би искал да благодари на Жофре Торентс за неговата ангажираност, професионализъм и отдаденост през всичките тези години, в които представляваше клуба, и му пожелава късмет и много успехи в този нов етап от професионалната му кариера", написаха от Барселона.

Jofre Torrents, traspasado al Ajax.



El FC Barcelona y el Ajax han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa.



El FC Barcelona expresa su agradecimiento a Jofre Torrents por su compromiso, su profesionalidad y su dedicación a lo largo de todos estos años vistiendo la… pic.twitter.com/oX7pMWtYov — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2026

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