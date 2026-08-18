Барселона трансферира защитник в Аякс

Барселона и Аякс постигнаха споразумение за трансфера на защитника Жофре Торентс.
Каталунският бранител, роден на 28 януари 2007 г. в Ла Селва дел Камп, се присъедини към Барса от Реус Депортиу през лятото на 2017 г., когато се присъедини към академията на петкратните европейски клубни шампиони и стана част от отбора до 12 години. Нататък премина през всички юношески формации, за да достигне до първия състав.
Левият бек дебютира под ръководството на Ханзи Флик в първия кръг на сезон 2025/2026 в Ла Лига при победата с 3:0 срещу Майорка. Това беше първият от четирите му мача за представителния отбор.
Информацията бе оповестена в клубната медийна екосистема на Барселона, където каталунците отдадоха заслуженото на футболиста и му пожелаха на добър час.
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"Барселона би искал да благодари на Жофре Торентс за неговата ангажираност, професионализъм и отдаденост през всичките тези години, в които представляваше клуба, и му пожелава късмет и много успехи в този нов етап от професионалната му кариера", написаха от Барселона.