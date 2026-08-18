Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

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Отборът на Левски се изправя срещу АЕК в първи мач от плейофния сблъсък от Шампионската лига. "Сините" приемат гръцкия шампион на стадион "Васил Левски". Главен съдия на мача ще е Глен Ниберг от Швеция.

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Близо 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на Националния стадион, който ще приеме един от най-големите мачове за Левски през този век.

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Футболистите на Хулио Веласкес стигнаха до този мач, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенеца на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допусна нито едно поражение - четири победи и две равенства. В последния кръг от квалификациите Левски успя да запише две победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига.

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Последното ново попълнение на "сините" - Марко Груич, няма да може да вземе участие в битката срещу бившия му отбор, но старши треньорът на тима Хулио Веласкес заяви, че ще може да дебютира срещу Спартак (Варна) в събота.

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Интересен факт е, че АЕК влиза в този двубой след изигран само един официален мач, който бе битката за Суперкупата с ОФИ (Крит). Мачът бе генерална репетиция преди плейофа с шампиона на България. Срещата бе загубена от "жълто-черните" след дузпи.

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Старши треньорът на гърците Марко Николич говори пред медиите преди утрешния сблъсък, като заяви, че отборът на Хулио Веласкес има голямо предимство, защото е "сините" са изиграли 10 официални срещи.

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ЛЕВСКИ - АЕК

Главен съдия: Глен Ниберг, Швеция

Стадион: "Васил Левски", София

Начало: 22:00 часа

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