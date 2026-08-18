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Интернасионал и Ремо направиха равенство със самоубийствена перспектива

  • 18 авг 2026 | 04:23
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Интернасионал и Ремо направиха равенство със самоубийствена перспектива

Отборите на Интернасионал и Ремо направиха равенство в последния мач от 23-тия кръг в Бразилейро Betano. Йохан Карбонеро изведе домакините напред с гол още в 3-тата минута, а този резултат се запази до самия край. Витор от Ремо обаче изравни дълбоко в добавеното време, в 95-ата минута, и съхрани точката за тима си.

Двубоят бе пряка битка за оцеляване, като с инкасирания гол Интернасионал не успя да се оттласне от четворката на дъното и е точно над чертата с точка пред първия в “опасната зона” Мирасол, който обаче е с мач по-малко. Ремо от своя страна също е само с точка по-малко от днешния си съперник и въпреки изкопчената точка отборът не успя да изплува на спасителния бряг.

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