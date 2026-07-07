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Нелсон Семедо: Някой ден ще разказвам на внуците си, че съм играл с Роналдо

  • 7 юли 2026 | 04:17
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Защитникът на Португалия Нелсон Семедо сподели емоциите си след отпадането на тима му от Световното първенство след загубата с 0:1 от Испания на 1/8-финалите. Една от основните теми на вечерта бе напускането на Кристиано Роналдо, за когото това бе последен мач за "мореплавателите".Семедо зяави, че за него е чест, че е играл с футболист от такъв калибър и някой ден ще разказва на внуците си за това.

„Кристиано Роналдо говори с отбора накрая и можем само да му благодарим. Той потвърди, че това е последният му Мондиал. Той е стълб за страната, за Португалия, и след няколко години ще имам късмета да кажа на внуците си, че съм играл с него в националния отбор“, започна защитникът.

„Очевидно сме тъжни от елиминацията. Искахме да преминем този кръг и да стигнем възможно най-далеч на това Световно първенство. За съжаление, не беше възможно. Има мачове, които не се развиват както искаме, и не успяхме да материализираме качествата си на терена“, добави Семедо.

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Снимки: Gettyimages

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