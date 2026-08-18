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Ковънтри взе нападател от Нотингам

  • 18 авг 2026 | 02:41
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Ковънтри взе нападател от Нотингам

Ковънтри привлече Тайуо Ауоний от Нотингам Форест. 29-годишният нападател, който изкара шест сезона в Ливърпул, но имаше няколко периода под наем, ще струва 9 млн лири на "небесносините", пишат британските медии. Нигерийският национал премина във Форест от Унион (Берлин) през 2022 г., след което реализира 21 гола в 90 мача в Премиър лийг. Миналият сезон с тима от града на Робин Худ игра в Лига Европа и стигна до полуфиналите на международната надпревара.

"Гледам напред към новото предизвикателство. Видях невероятната игра на отбора във втора дивизия през последния шампионат. Нямам търпение да се запозная с новите ми съотборници", заяви Ауоний пред официалния сайт на Ковънтри.

Нападателят получи контузия в коляното през миналия ноември, която го извади от игра за над месец. В края на тази седмица новакът в Премиър лийг гостува на шампиона Арсенал, а това ще открие сезона в елитния шампионат на Острова. Срещата е насрочена за 21 август (петък) от 22:00 часа българско време.

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