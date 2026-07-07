Кукурея: Добрата защита е първата крачка към победата

Испания продължава перфектния си ход на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, след като записа поредна "чиста" мрежа и отстрани Португалия (1:0) по пътя към 1/4-финалите. Един от големите герои в дефанзивен план за „Ла Роха“ отново бе левият краен бранител Марк Кукурея. Той се справи перфектно със задачите си на терена в Тексас, а след щастливия край не скри огромното си задоволство от колективното представяне на тима. Защитникът акцентира върху психологическата устойчивост на отбора в тежките минути под натиск и огромната радост в съблекалнята.

"Щастливи сме, наистина много щастливи. Мачът беше изключително равностоен, имаше моменти, в които трябваше да страдаме на терена, но отборът остана концентриран във всяка една секунда", заяви Кукурея.

Той обърна специално внимание на феноменалната серия от сухи мрежи на Испания на този Мондиал, но побърза да подчертае, че защитните действия са отговорност на абсолютно целия състав.

"Много е важно, че отново не допуснахме гол. Когато имаш добра защита, винаги си с една крачка по-близо до крайната победа. Но тук, в този отбор, ние се защитаваме още от нападателя. Винаги действаме заедно", допълни бранителят.

Той получи и най-тежката задача в двубоя – да неутрализира португалския капитан Кристиано Роналдо. Кукурея изказа огромно уважение към португалската легенда, но отчете, че дефанзивният план на Луис де ла Фуенте е проработил отлично.

"Свършихме много добра работа срещу него. Той е истинска легенда на този спорт. Справихме се отлично в опазването му, като не му позволихме да се почувства комфортно на терена, макар че въпреки това успя да нанесе няколко опасни удара", завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages