Време е за плейофите в Шампионската лига

В днешния 18 август (вторник) ще се изиграят първите три мача от плейофите в Шампионската лига. Само още една крачка дели седем отбора, които ще стигнат третото издание на обновения вариант на следквалификационния етап на най-престижния европейски клубен турнир, а тази вечер ще разберем кои тимове ще бъдат една идея по-близо.

Разбира се, най-очакваният мач е този на родния шампион Левски. „Сините" ще играят за първи път в тази фаза на надпреварата от 2009 г., когато се спънаха срещу унгарския Дебрецен. Сега предизвикателството никак не е леко и 27-кратният ни първенец трябва да преодолеят гръцкия шампион АЕК. Сблъсъкът е на "Васил Левски" в София от 22:00 часа българско време и въпреки авторитетния съперник левскарите няма да се дадат, вдъхновени от пълния Национален стадион. Левски е само един от двата отбора, заедно с азербайджанския Сабах, които стигнаха до този етап от надпреварата, тръгвайки още от първия предварителен кръг на надпреварата. Така, макар и да е само средата на август, софийският гранд вече има цели 10 официални мача зад гърба си (6 в Европа и 4 у дома), докато АЕК изигра само сблъсъка за Суперкупата на Гърция, което означава, че „сините" тръгват с много повече опит от класния си съперник. Дори Левски ще бъде отпочинал въпреки сериозния брой мачове зад гърба си, тъй като бе отложено столичното дерби със Славия, което трябваше да бъде през изминалия уикенд.

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Друг изключително интересен мач ще бъде между турския вицешампион Фенербахче и четвъртия от изминалия шампионат във френската Лига 1 Лион. Южните ни съседи започнаха участието си в „турнира на богатите" още от втория предварителен кръг, където първо елиминираха Гурник (Забже) от Полша, а след това се справиха с австрийския Щурм (Грац). „Хлапетата" от своя страна имаха само една изява до този момент в надпреварата, като трябваше да се справят с коравия Спарта (Прага) и дори в Чехия регистрираха поражение, но на реванша във Франция бяха повече от убедителни.

В третия мач за вечерта пък хърватският хегемон Динамо (Загреб) посреща Викинг от Норвегия. Миналата година представителят на скандинавската страна Бодьо/Глимт хвърли истинска бомба и стигна осминафиналите, след като по пътя си елиминира Интер и дори бе близо до четвъртфинал, но малко не стигна за успех над Спортинг (Лисабон). Сега Викинг ще опита поне да повтори участието в основната схема на сънародниците си, но за целта трябва на първо време да вземе позитивен резултат от първата битка на „Максимир". Норвежците се включиха директно от плейофната фаза на надпреварата, докато Динамо (Загреб) трябваше да преодолява два съперника. Това бяха швейцарският Тюн и Кауно Жалгирис от Литва. Утре пък ще играе Бодьо/Глимт, което означава, че Норвегия може да има два представителя във втората фаза от "турнира на богатите".

И трите сблъсъка ще стартират в 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ще ви предложи да проследите тяхното развитие в реално време и както винаги ще може да разберете всичко най-интересно преди, по време на и след края на мачовете.

Seven places in the league phase up for grabs ⚽️#UCL pic.twitter.com/Cd0jX7kHBN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2026

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