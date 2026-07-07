Белгия провокира САЩ: Отменете и това!

Белгия си осигури място на четвъртфиналите на Световното първенство през 2026 г., след като разгроми САЩ с 4:1 в мач, белязан от провокации на терена и извън него. Ромелу Лукаку, автор на последния гол, отпразнува с танц и посвети попадението на Амаду Онана, който напусна терена контузен. Белгийската федерация също така се подигра в социалните мрежи след полемиката около американския нападател Фоларин Балогун.

Голът, който подпечата разгрома, дойде в добавеното време на второто полувреме. В една катастрофална вечер за отбора на САЩ, Ванакен се възползва от грешка на Ричардс, за да открадне топката и да асистира на Лукаку, който от наказателното поле стреля точно във вратата.

По време на празненствата белгийският нападател тичаше с ръце на ушите, присъедини се към резервите до ъгловото флагче за танц, напомнящ тези на президента Доналд Тръмп по време на митинги, и накрая вдигна фланелката с номер 24 на своя съотборник Онана.

Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

Лукаку, Мюние, Витсел и Тросар имитираха характерния танц на Доналд Тръмп – ритмично движение на ръцете и торса със свити юмруци.

Това беше трети пореден мач, в който Лукаку отбеляза гол на Световното първенство. Нападателят, който започна мача срещу САЩ от резервната скамейка, вече беше вкарал срещу Сенегал и Нова Зеландия.

Внушителната победа послужи като повод за още провокации, свързани със случая Балогун. Припомняме, че американският нападател, изгонен в мача срещу Босна и Херцеговина, видя червения си картон да бъде отменен след искане за преразглеждане от президента на САЩ Доналд Тръмп до Джани Инфантино, президент на ФИФА, който от своя страна отрече всякаква намеса в решението на Дисциплинарната комисия.

След последния съдийски сигнал официалният акаунт на белгийския национален отбор в социалната мрежа X публикува изображение на четвъртия гол с надпис „Overturn this“, което се превежда като „Отменете и това!“. Белгийската федерация също така подчерта, че спортът се нарича „футбол“, а не „сокър“, термин, използван в САЩ.

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