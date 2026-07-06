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САЩ срещу Белгия в сянката на решението за Балогун

  • 6 юли 2026 | 16:14
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Отборът на САЩ се изправя срещу Белгия в един от най-големите си мачове в историята. Битката е на осминафиналите на Световното първенство и ще се проведе в Сиатъл.

Преди да започне срещата, а е възможно и след нея, в центъра на вниманието е решението на ФИФА да премахне наказанието на американския нападател Фоларин Балогун. Той получи червен картон срещу Босна и Херцеговина, което автоматично означаваше санкция от един мач. Във ФИФА обаче взеха безпрецедентното решение да направят наказанието му условно и той да може да излезе на терена тази нощ.

Според достоверни информации това решение е взето от Джани Инфантино след негов разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, който е помолил близкия си приятел да преразгледа ситуацията. Това развитие може да окаже сериозно влияние върху събитията на терена, тъй като Балогун е най-голямото оръжение в атаката на американците и има три гола на Мондиал 2026.

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Решението на ФИФА бе прието с възмущение от целия футболен свят, а в Белгия останаха шокирани. Това обаче може допълнително да мотивира отбора на САЩ, който очаква сериозна подкрепа. Футболът може да не е сред най-популярните спортове в страната, но американците се обединяват и знаят как да подкрепят националните си отбори.

Отборът на Маурисио Почетино се представя отлично до този момент, а сега мечтае и за покоряването на по-големи върхове. Те стартираха с победи над Парагвай и Австралия преди да загубят от вече отпадналия тим на Турция в последния си мач в груповата фаза. След това се справиха с Босна и Херцеговина след 2:0 на 1/16-финалите. Белгия е най-сериозният съперник, срещу който САЩ се изправя от началото на турнира.

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Белгийците имаха проблеми и направиха две равенства с Египет и Иран преди да се развихрят за 5:1 срещу Нова Зеландия. На 1/16-финалите "червените дяволи" изглеждаха отпаднали, тъй като четири минути преди края губеха с 0:2 от Сенегал. Два гола в рамките на три минути вкараха мача в продължения, където попадение на Юри Тилеманс им донесе пълен обрат и крайния успех.

Няма да е изненада, ако Почетино залъжи на същите 11, които започнаха срещу Парагвай на старта на Световното и срещу Босна и Херцеговина.

Руди Гарсия продължава да не може да разчита на Дзено Дебаст, който не е играл от началото на турнира. Нейтън Нгой пък е наказан. Очаква се Никола Раскин да замени Ханс Ванакен в средата на терена до Тилеманс. Ромелу Лукаку може да е титуляр след силното му включване от пейката срещу Сенегал, но треньорът трябва да прецени дали вече е готов физически.

Двата отбора се срещнаха на същата фаза през 2014 г. Тогава Тим Хауърд направи рекорд по спасявания в мач от световно първенство с 16, но американците загубиха с 1:2 след продължения. Последният им мач помежду им бе в контрола, играна през март тази година, и спечелена от Белгия с 5:2.

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