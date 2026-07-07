Съставите на САЩ и Белгия (гледайте тук)

САЩ и Белгия се изправят един срещу друг в наелектризиращ сблъсък от 1/8-финалите на Световното първенство. Домакините ще премерят сили с "червените дяволи" на стадион "Сиатъл Стейдиъм", а главен арбитър на непредсказуемия дуел ще бъде йорданецът Адхам Махадмех. Победителят от тази двойка ще срещне Испания в следващата фаза на турнира.

Дотук домакините стигнаха, след като спечелиха група D и отстраниха Босна и Херцеговина с 2:0. Белгия пък спечели група G, а на 1/16-финалите сътвори луд обрат от 0:2 до 3:2 срещу Сенегал. Голямата тема преди мача обаче е скандалът с Фоларин Балогун. Нападателят на САЩ получи червен картон в миналия кръг, но след директна намеса на Доналд Тръмп пред Джани Инфантино, ФИФА безпрецедентно премахна наказанието му и той ще играе тази нощ.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

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Именно Балогун ще си партнира с Кристиан Пулишич в предни позиции за САЩ, а в средата на терена Маурисио Почетино залага на Малик Тилман, Уестън Маккени и Тайлър Адамс. Сержиньо Дест и Антъни Робинсън пък ще действат като халф-бекове.

Руди Гарсия пък залага на Шарле де Кетеларе на върха на атаката и Леандро Тросар, Юри Тилеманс и Доди Лукебакио, които да го подкрепят в предни позиции. Амаду Онана и Никола Раскин пък ще са двойката опорни халфове.

САЩ: Фрийз, Дест, Ричардс, Рийм, Фрийман, Робинсън, Адамс, Маккени, Тилман, Пулишич, Балогун

БЕЛГИЯ: Куртоа, Мехеле, Де Кайпер, Кастан, Нгой, Раскин, Онана, Тилеманс, Лукебакио, Тросар, Де Кетеларе

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Снимки: Gettyimages