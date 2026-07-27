11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

Станаха ясни стартовите състави на Дунав (Русе) и Лудогорец. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от втория кръг на efbet Лига.
ДУНАВ - ЛУДОГОРЕЦ 0:0
Стартови състави:
Дунав: 33. Геори Китанов, 39. Андре Алвеш, 4. Хосе Перес, 5. Кирякос Антониу, 88. Димитър Тодоров, 14. Радослав Апостолов, 24. Стефан Гаврилов, 10. Кристиян Бойчев, 2. Марио Дилчовски, 11. Денислав Минчев, 9. Валиньо
Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 3. Антон Недялков, 55. Идан Нахмиас, 42. Симеон Шишков, 26. Филип Калоч, 18. Ивайло Чочев, 14. Петър Станич, 7. Алберто Салидо, 37. Бернард Текпетей, 12. Руан Секо
Съдия: Георги Давидов
Стадион: "Градския стадион", Русе