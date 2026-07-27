Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Александър Александров разкрива плана на ЦСКА 1948 за реванша срещу Спартак (Търнава)
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. 11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

  • 27 юли 2026 | 17:50
  • 921
  • 0
11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

Станаха ясни стартовите състави на Дунав (Русе) и Лудогорец. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от втория кръг на efbet Лига.

ДУНАВ - ЛУДОГОРЕЦ 0:0

Стартови състави:

Дунав: 33. Геори Китанов, 39. Андре Алвеш, 4. Хосе Перес, 5. Кирякос Антониу, 88. Димитър Тодоров, 14. Радослав Апостолов, 24. Стефан Гаврилов, 10. Кристиян Бойчев, 2. Марио Дилчовски, 11. Денислав Минчев, 9. Валиньо

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 3. Антон Недялков, 55. Идан Нахмиас, 42. Симеон Шишков, 26. Филип Калоч, 18. Ивайло Чочев, 14. Петър Станич, 7. Алберто Салидо, 37. Бернард Текпетей, 12. Руан Секо

Съдия: Георги Давидов
Стадион: "Градския стадион", Русе

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

  • 27 юли 2026 | 16:38
  • 2759
  • 3
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 13434
  • 25
Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Срещу Карабах трябва да се гони победа в редовното време

Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Срещу Карабах трябва да се гони победа в редовното време

  • 27 юли 2026 | 15:59
  • 1144
  • 0
Крило не попадна в групата на ЦСКА за Ботев, Ето'о се завръща

Крило не попадна в групата на ЦСКА за Ботев, Ето'о се завръща

  • 27 юли 2026 | 15:01
  • 5014
  • 2
Левски подписа с вкарал 66 гола за юношите на клуба

Левски подписа с вкарал 66 гола за юношите на клуба

  • 27 юли 2026 | 14:52
  • 3387
  • 2
Лудогорец обяви програмата до мача с Апоел

Лудогорец обяви програмата до мача с Апоел

  • 27 юли 2026 | 14:02
  • 486
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алвеша говори преди Спартак (Търнава) - гледайте на живо!

Алвеша говори преди Спартак (Търнава) - гледайте на живо!

  • 27 юли 2026 | 17:50
  • 457
  • 0
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 13434
  • 25
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
  • 26407
  • 113
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 25359
  • 61
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

  • 27 юли 2026 | 12:02
  • 16120
  • 30