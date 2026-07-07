Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

Тази нощ Белгия разгроми отбора на САЩ с 4:1, печелейки битка, започнала много преди излизането на терена. В продължение на няколко дни Белият дом лобира пред ФИФА в опит да отмени наказанието на нападателя Фоларин Балогун и успя, в смисъл че американецът не трябваше да изтърпява наказанието си и можеше да играе от първата минута. "Червените дяволи" се почувстваха доста ощетени от този факт, но си отмъстиха както с победата, така и с осмиване на президента Доналд Тръмп, който имаше ключова роля за отмяната на въпросното наказание.

Тръмп се намеси лично, като се обади на Джани Инфантино, шефа на ФИФА, за да поиска „преразглеждане“ на ситуацията: „Едно е да санкционираш играч за мача, в който е сгрешил, но как да го накажеш и за мач, който дори още не е игран? Това е много несправедливо, не можеш да го направиш! Да, поисках от ФИФА преразглеждане. Не мисля, че беше фаул“.

Включването на Балогун не беше от голяма полза за САЩ, като белгийците спечелиха с 4:1. В добавеното време на второто полувреме, след последния гол, европейците се отпуснаха и осмяха американския президент, имитирайки характерния му танц, това ритмично движение на ръцете и тялото, със свити юмруци и сгънати лакти, което той обикновено изпълнява на митинги или при изборни победи.

La selección de #Belgica se burla de Trump y en su casa. pic.twitter.com/sQEwyKqM3L — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 7, 2026

Белгийците „хапеха“ и в социалните мрежи, като официалният X акаунт на националния отбор публикува кадри от гола за 1:4, придружени от две думи: „Overturn this“ (Отменете и това!).

На четвъртфиналите Белгия ще се изправи срещу отбора на Испания. За САЩ най-добрият резултат от този век на Световно първенство остава четвъртфиналът през 2002 г.

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Снимки: Gettyimages