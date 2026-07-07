Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Белгия
  3. Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

  • 7 юли 2026 | 07:50
  • 3656
  • 0

Тази нощ Белгия разгроми отбора на САЩ с 4:1, печелейки битка, започнала много преди излизането на терена. В продължение на няколко дни Белият дом лобира пред ФИФА в опит да отмени наказанието на нападателя Фоларин Балогун и успя, в смисъл че американецът не трябваше да изтърпява наказанието си и можеше да играе от първата минута. "Червените дяволи" се почувстваха доста ощетени от този факт, но си отмъстиха както с победата, така и с осмиване на президента Доналд Тръмп, който имаше ключова роля за отмяната на въпросното наказание.

Тръмп се намеси лично, като се обади на Джани Инфантино, шефа на ФИФА, за да поиска „преразглеждане“ на ситуацията: „Едно е да санкционираш играч за мача, в който е сгрешил, но как да го накажеш и за мач, който дори още не е игран? Това е много несправедливо, не можеш да го направиш! Да, поисках от ФИФА преразглеждане. Не мисля, че беше фаул“.

Включването на Балогун не беше от голяма полза за САЩ, като белгийците спечелиха с 4:1. В добавеното време на второто полувреме, след последния гол, европейците се отпуснаха и осмяха американския президент, имитирайки характерния му танц, това ритмично движение на ръцете и тялото, със свити юмруци и сгънати лакти, което той обикновено изпълнява на митинги или при изборни победи.

Белгийците „хапеха“ и в социалните мрежи, като официалният X акаунт на националния отбор публикува кадри от гола за 1:4, придружени от две думи: „Overturn this“ (Отменете и това!).

На четвъртфиналите Белгия ще се изправи срещу отбора на Испания. За САЩ най-добрият резултат от този век на Световно първенство остава четвъртфиналът през 2002 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Диого Коща: Липсваше ни късмет

Диого Коща: Липсваше ни късмет

  • 7 юли 2026 | 03:37
  • 564
  • 2
Педро Поро: Щастлив съм от победата

Педро Поро: Щастлив съм от победата

  • 7 юли 2026 | 03:15
  • 412
  • 0
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 58998
  • 118
Бруно Фернандеш: Това е футболът, продължаваме напред

Бруно Фернандеш: Това е футболът, продължаваме напред

  • 7 юли 2026 | 02:49
  • 921
  • 3
Рубен Диаш: Дадохме най-доброто от себе си, но не бе достатъчно

Рубен Диаш: Дадохме най-доброто от себе си, но не бе достатъчно

  • 7 юли 2026 | 02:32
  • 506
  • 0
Роберто Мартинес обяви раздялата си с Португалия

Роберто Мартинес обяви раздялата си с Португалия

  • 7 юли 2026 | 02:04
  • 7853
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 8251
  • 19
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 80289
  • 579
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 58998
  • 118
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 68385
  • 214
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 18759
  • 119
България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

  • 6 юли 2026 | 19:42
  • 12938
  • 4