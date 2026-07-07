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Фоларин Балогун: Приех първото решение, приех и второто

  • 7 юли 2026 | 11:26
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Нападателят на американския национален отбор Фоларин Балогун коментира за първи път решението на ФИФА да отмени червения му картон, което му позволи да вземе участие в осминафиналния двубой срещу Белгия. Футболистът заяви, че разбира полемиката, която е предизвикала ситуацията.

Балогун беше титуляр за САЩ при загубата с 1:4 от Белгия на осминафиналите на Световното първенство в Северна Америка.

"Когато ти дадат червен картон, обикновено протоколът е да не играеш в следващия мач. След това, когато това решение бъде отменено, разбира се, ще бъде спорно. Така че вълнението не ме изненада особено. Но като играч, моята работа е просто да изляза и да се съсредоточа върху работата си. И съм разочарован, че не успяхме да спечелим днес.

Приех решението, когато ми показаха червения картон, и приех решението, когато ми казаха, че мога да играя. Няма много друго, което мога да кажа по въпроса. Просто поздравих Белгия. Те бяха по-добрият отбор днес", заяви Балогун.

Първоначално Балогун беше изгонен в мача от 1/16-финалите на Мондиал 2026 срещу Босна и Херцеговина. Това трябваше да доведе до автоматично наказание от един мач, но в почти безпрецедентен ход ФИФА отмени санкцията.

Този казус предизвика сериозни вълнения по време на Световното първенство и шокира футболната общност. Критиците обвиниха световната футболна централа, че се е поддала на политически натиск. Впоследствие ФИФА отхвърли и подадената от Белгия жалба.

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Снимки: Imago

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