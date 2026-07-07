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Почетино: Това просто не беше нашият ден

  • 7 юли 2026 | 05:57
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Приказката за домакините от САЩ на Световното първенство приключи на 1/8-финалите след тежка нощ в Сиатъл и разочароваща елиминация от състава на Белгия. Американците така и не намериха своя ритъм на терена, а веднага след последния съдийски сигнал селекционерът на янките Маурисио Почетино направи анализ на двубоя и заяви, че това просто не е бил техният ден.

"Мисля, че всички видяхме, че още от самото начало не влязохме в ритъма на мача. Така и не влязохме в мача като цяло. Дори, когато отбелязахме за 1:1, следващата ситуация беше в същия дух, не успяхме да се върнем. Още от самото начало беше наистина трудно. Поздравяваме Белгия, те бяха по-добри от нас. Просто днес не беше нашият ден. Не става дума за търсене на извинение или намиране на аргументи, защото не показахме това, което обичайно можем и това е реалността", заяви Почетино.

Наставникът на САЩ подчерта, че този болезнен удар трябва да послужи като сериозен урок за младия му състав, който тепърва ще трябва да анализира защо се е провалил в най-важния момент:

"Трябва да се поучим от това е процес, трябва да анализираме мача и да разберем защо не подходихме към него по същия начин, по който го направихме в останалата част от Световното първенство. Причините са различни. Може би обяснението е съвсем просто - това не беше нашият ден, нито колективно, нито индивидуално. Разбире се, основният виновен съм аз. Трябва да видим какво направихме, защого това не беше представянето, с което обикновено играем", допълни аржентинецът.

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Снимки: Gettyimages

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