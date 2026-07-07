Американците отпадаха на 1/8-финалите за 4-ти пореден път

Националният отбор на САЩ претърпя поражение от Белгия с 1:4 на осминафиналите на Световно първенство и отново напусна турнира на тази фаза.

За американците това е шесто отпадане на осминафинал от общо седем участия на този етап. Предишните случаи са през 1934, 1994, 2010, 2014 и 2022 г.

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Това е и четвърти пореден път, в който тимът не успява да преодолее първия кръг на елиминациите, като за Мондиал 2018 отборът не се класира.

Единственият успешен осминафинал за САЩ остава този през 2002 г., когато "янките" победиха Мексико с 2:0.

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Снимки: Gettyimages