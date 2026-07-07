Лукаку записа историческо постижение

Нападателят на Белгия Ромелу Лукаку влезе в историята на световните първенства, след като се разписа при победата с 4:1 над САЩ в осминафинален мач от Мондиал 2026.

33-годишният футболист се появи в игра като резерва в 67-ата минута и оформи крайния резултат в добавеното време на срещата. С това си попадение Лукаку се превърна в първия играч в историята на световните финали, който успява да отбележи гол в четири различни мача, след като е влязъл от резервната скамейка.

4 - Romelu Lukaku is the first player to score as a substitute in four different FIFA World Cup matches.



Super. pic.twitter.com/cBmt8td6eP — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Първият такъв случай за него беше на осминафиналите на Световното първенство през 2014 г., когато отново вкара срещу САЩ при победата с 2:1 след продължения.

На настоящия турнир и трите гола на Лукаку са отбелязани, след като се е появил в игра като смяна. Освен това той записа и една асистенция, а също така провокира автогол на съперника в мача срещу Египет (1:1) от груповата фаза.

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Снимки: Gettyimages