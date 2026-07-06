ЕС призова за "честна игра" след намесата на Тръмп в казуса с Балогун

Европейската комисия настоя за „честна игра и прозрачна конкуренция“ в спорта, след като наказанието на американската звезда Фоларин Балогун беше отменено след телефонен разговор между президента Доналд Тръмп и шефа на ФИФА Джани Инфантино.

В изявление от понеделник говорителят на Европейската комисия Ева Хрнчирова отказа да коментира конкретно случая с Балогун, но подчерта, че спортните федерации трябва да бъдат свободни да взимат собствени решения.

„Ние уважаваме автономията на спорта и правото на спортните федерации да определят критериите, по които се състезават участниците“, заяви Хрнчирова.

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Тя обаче добави, че „всяко такова решение очевидно трябва да се взема въз основа на обективни и прозрачни критерии“, като наблегна в по-широк план, че „ЕС подкрепя принципа на честна игра и прозрачна конкуренция“.

Балогун получи червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина по време на първия елиминационен кръг, което означаваше, че ще бъде наказан за осминафиналния двубой срещу Белгия. Стана ясно, че след като Тръмп се обадил на Инфантино в четвъртък, наказанието е било отменено. От ФИФА отказаха да потвърдят конкретни разговори, но повториха пред „ПОЛИТИКО“, че независима дисциплинарна комисия е решила да отмени наказанието от един мач.

Европейският комисар по спорта Глен Микалеф отправи по-остър упрек, като предположи, че политическата намеса в спортните решения рискува да подкопае независимостта на управляващите органи.

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„Решенията относно спортните правила и спортните въпроси принадлежат на спортните органи, а не на политиците“, написа Микалеф в X. „Оказването на влияние върху спортни решения би подкопало автономията на спорта.“

Микалеф заяви, че според него ФИФА е взела „грешно решение“, добавяйки, че вниманието вместо това трябва да бъде насочено към „истинските управленски предизвикателства пред спорта, включително използването му като оръжие за политически цели“.

УЕФА, европейската футболна централа, заяви в остро изявление, че ходът на ФИФА е „неразбираем и неоправдан“ и обвини световната футболна централа, че е преминала „червена линия“.

Белгийският външен министър Максим Прево коментира пред „ПОЛИТИКО“, че решението на ФИФА „ясно повдига много въпроси“. Той твърди, че „ако наистина телефонен разговор е довел до това неразбираемо решение, това би означавало подкопаване на най-основните правила на футбола и спорта“ и поставя под въпрос способността на ФИФА „достоверно да защитава честната игра“.

Във Великобритания премиерът Киър Стармър също отправи лека критика към решението. „Тези решения са въпрос на световния футболен управляващ орган и трябва да останат такива“, заяви говорител на Стармър пред репортери тази сутрин, попитан за намесата на Тръмп, преди да добави: „Премиерът подкрепя почтеността на състезанията във всички спортове.“

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