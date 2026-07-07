Куртоа се изравни с Лорис по мачове на световни първенства и има шанс да настигне Нойер

Вратарят на Белгия Тибо Куртоа, вече заема второ място в историята на световните първенства по брой изиграни мачове сред вратарите. Срещу САЩ стражът на "червените дяволи" записа своя 20-и мач на мондиал, с което се изравни с френския си колега Юго Лорис.

Рекордът по този показател продължава да принадлежи на германеца Мануел Нойер, който има 23 срещи на световни финали.

🇧🇪 Thibaut Courtois entre encore un peu plus dans l'histoire ! 🧤🏆



Avec sa 20e apparition en Coupe du Monde, Thibaut Courtois devient le troisième gardien de but de l'histoire à atteindre ce cap, après :



🥇 🇩🇪 Manuel Neuer — 23 matchs

🥈 🇫🇷 Hugo Lloris — 20 matchs

🥉 🇧🇪… pic.twitter.com/KxDpdCak0O — Actu Foot Stats (@Actufoot_stats) July 7, 2026

Ако Белгия преодолее Испания на четвъртфиналите, Куртоа ще може да изиграе още два мача, независимо дали тимът спечели полуфинала, и ще се изравни с Нойер.

Вратарите с най-много мачове в историята на световните първенства:

Мануел Нойер (Германия) - 23

Юго Лорис (Франция) - 20

Тибо Куртоа (Белгия) - 20

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Снимки: Gettyimages