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Куртоа се изравни с Лорис по мачове на световни първенства и има шанс да настигне Нойер

  • 7 юли 2026 | 05:21
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Вратарят на Белгия Тибо Куртоа, вече заема второ място в историята на световните първенства по брой изиграни мачове сред вратарите. Срещу САЩ стражът на "червените дяволи" записа своя 20-и мач на мондиал, с което се изравни с френския си колега Юго Лорис.

Рекордът по този показател продължава да принадлежи на германеца Мануел Нойер, който има 23 срещи на световни финали.

Ако Белгия преодолее Испания на четвъртфиналите, Куртоа ще може да изиграе още два мача, независимо дали тимът спечели полуфинала, и ще се изравни с Нойер.

Вратарите с най-много мачове в историята на световните първенства:

Мануел Нойер (Германия) - 23
Юго Лорис (Франция) - 20
Тибо Куртоа (Белгия) - 20

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Снимки: Gettyimages

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