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  3. От ПСЖ обясниха защо се отказаха от Диоманде

От ПСЖ обясниха защо се отказаха от Диоманде

  • 27 юли 2026 | 22:37
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От ПСЖ обясниха защо се отказаха от Диоманде

Пари Сен Жермен се е отказал от привличането на Ян Диоманде заради прекомерно високите финансови изисквания на РБ Лайпциг. От френския клуб обясниха причините, поради които са се оттеглили от надпреварата за подписа на крилото. Вчера парижани официално обявиха, че оттеглят офертата си за трансфер на играча на „червените бикове“.

„Исканата трансферна сума и изискванията за заплата са абсолютно несъразмерни и могат да нарушат баланса на пазара“, се казва в изявлението на клуба.

Според информациите, 19-годишният котдивоарец е напът да премине в Реал Мадрид, който ще заплати за него над 100 милиона евро.

„В крайна сметка те (РБ Лайпциг - б.р.) поискаха луда сума за играч, който има потенциал, но преди година играеше във втора испанска дивизия. Няма да надплащаме и да се отказваме от нашата политика заради един играч, само защото друг клуб е вдигнал истински фойерверки около него!“, коментира източник от ПСЖ, цитиран от "Екип".

„Това показва в какво състояние се намира Реал Мадрид в момента“, добавя човекът от френския гранд.

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Снимки: Imago

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