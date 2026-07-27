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  3. Янев: Няма какво да се лъжем, играхме слабо! Радвам се, че ще работим с Вальо Илиев

Янев: Няма какво да се лъжем, играхме слабо! Радвам се, че ще работим с Вальо Илиев

  • 27 юли 2026 | 23:32
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Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си след победата с 3:2 срещу Ботев (Пловдив). Специалистът не остана впечатлен от играта на своя отбор, като подчерта, че "червените" са влезли слабо в срещата. Бившият национал изрази задоволство от назначението на Валентин Илиев за спортен директор в армейския клуб.

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"Поздравявам Ботев за добрата игра. Няма какво да се лъжем, днес играхме слабо. Започнахме мача без увереност, без самочувствие и без агресия. Резултатът беше налице. На полувремето се опитахме да коригираме нещата с двете смени. Започнахме второто полувреме малко по-добре, но това не е лицето на ЦСКА, което всички искаме. Казах го и на футболистите. Това не е футболът, който да радва феновете. Или не трябва да правим промени за мачовете от вътрешното първенство, или хората, които стъпват на терена, трябва защитават имената си вътре.

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Трябва да подходим по най-добрия начин в Европа, това са много важни мачове, но това не значи, че трябва да пренебрегваме вътрешното първенство, защото загубата на точки ще ни струва много. Ще е непосилно да бъдем близо до лидерите. Имаме широчина на всяка една позиция. Тези, които играят, трябва да защитават себе си, клуба и решенията, които ние взимаме. Всеки започнал мача е титуляр. Не трябва да бъдем много крайни, защото в крайна сметка отбелязахме три много красиви гола, оказахме сериозен натиск на Ботев, но не може да се задоволяваме с 45 минути, в които може да се случи и едното, и другото.

Вальо Илиев гледа до скамейката на ЦСКА
Вальо Илиев гледа до скамейката на ЦСКА

Не трябва да се влияем от отделни елементи от мача, трябва да бъдем близо до отборите, които са пред нас в класирането, да трупаме точки. Трябва да си върнем увереността. Миналата година след мача в Добрич, където победихме с 1:0, отборът тръгна напред, да се надяваме, че сега този мач ще е трамплин и първа стъпка към нещо, което всички искаме. Познавам Вальо Илиев много добре, радвам се, че ще работим заедно. Това е решение на клуба, всяко решение на клуба е от полза на клуба. Трябва да обединим всички ресурси, за да може отборът и клубът да вървят напред", заяви Ицо Янев.

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