Янев: Няма какво да се лъжем, играхме слабо! Радвам се, че ще работим с Вальо Илиев

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си след победата с 3:2 срещу Ботев (Пловдив). Специалистът не остана впечатлен от играта на своя отбор, като подчерта, че "червените" са влезли слабо в срещата. Бившият национал изрази задоволство от назначението на Валентин Илиев за спортен директор в армейския клуб.

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"Поздравявам Ботев за добрата игра. Няма какво да се лъжем, днес играхме слабо. Започнахме мача без увереност, без самочувствие и без агресия. Резултатът беше налице. На полувремето се опитахме да коригираме нещата с двете смени. Започнахме второто полувреме малко по-добре, но това не е лицето на ЦСКА, което всички искаме. Казах го и на футболистите. Това не е футболът, който да радва феновете. Или не трябва да правим промени за мачовете от вътрешното първенство, или хората, които стъпват на терена, трябва защитават имената си вътре.

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Трябва да подходим по най-добрия начин в Европа, това са много важни мачове, но това не значи, че трябва да пренебрегваме вътрешното първенство, защото загубата на точки ще ни струва много. Ще е непосилно да бъдем близо до лидерите. Имаме широчина на всяка една позиция. Тези, които играят, трябва да защитават себе си, клуба и решенията, които ние взимаме. Всеки започнал мача е титуляр. Не трябва да бъдем много крайни, защото в крайна сметка отбелязахме три много красиви гола, оказахме сериозен натиск на Ботев, но не може да се задоволяваме с 45 минути, в които може да се случи и едното, и другото.

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Не трябва да се влияем от отделни елементи от мача, трябва да бъдем близо до отборите, които са пред нас в класирането, да трупаме точки. Трябва да си върнем увереността. Миналата година след мача в Добрич, където победихме с 1:0, отборът тръгна напред, да се надяваме, че сега този мач ще е трамплин и първа стъпка към нещо, което всички искаме. Познавам Вальо Илиев много добре, радвам се, че ще работим заедно. Това е решение на клуба, всяко решение на клуба е от полза на клуба. Трябва да обединим всички ресурси, за да може отборът и клубът да вървят напред", заяви Ицо Янев.

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