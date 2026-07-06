Как Белият дом се намеси, за да върне Балогун на терена

Породилият скандал случай с отмененото наказание на Фоларин Балогун от САЩ има дълга предистория, твърди “Политико”. Нападателят на американците трябваше да изтърпи санкция от един двубой - срещу Белгия от осминафиналите в Мондиала, но получи разрешение да играе, независимо че получи червен картон в предходната среща. Според въпросното издание влияението си върху ФИФА е упражнил лично Доналд Тръмп. Ето какво пише “Политико”

Президентът Доналд Тръмп се е включил минути след като американският нападател получи червен картон, който щеше да го извади от решаващ мач.

Кампанията за връщането на Фоларин Балогун на терена за мачовете на САЩ от Световното първенство започна само минути, след като водещият голмайстор на отбора получи червен картон, който щеше да го остави извън следващия двубой.

След победата в сряда срещу Босна и Херцеговина изпълнителният директор на работната група на Белия дом за Световното първенство Андрю Джулиани е уведомил президента Доналд Тръмп за наказанието на Балогун заради грубо влизане. Санкцията означавапе отстраняване от двубоя с Босна и стандартно наказание от един мач, което щеше да го лиши от участие в ключовата среща срещу Белгия, която трябваше да бъде спечелена на всяка цена.

Тръмп и Джулиани са обсъждали редовно Мондиала в продължение на месеци. По време на етапите на планиране на турнира президентът е получавал чести доклади за логистиката, сигурността и шансовете на американския отбор. След като надпреварата започна в средата на юни, тези разговори зачестили до няколко пъти седмично.

До сряда вечерта Белият дом вече се беше ангажирал да предприеме действия по повод червения картон на Балогун, който според някои футболни анализатори е бил твърде сурово наказание за нарушението. Джулиани, министърът на търговията Хауърд Лътник и висши служители на Футболната федерация на САЩ, които са гледали срещата с Босна на живо на стадион „Ливайс“ край Сан Франциско, започнали да задействат планове за оспорване на решението на рефера на терена.

Това постави началото на четири дни на координирано лобиране, правни маневри и дипломация, които се простираха от Овалния кабинет до централата на ФИФА в Цюрих. Успешните обжалвания на червени картони на световни първенства са изключително редки. Усилията подчертаха колко ангажиран е бил вътрешният кръг на Тръмп с второто Световно първенство, домакинствано на американска земя, и със съдбата на мъжкия национален отбор на САЩ. “Политико” разговаря с шестима американски правителствени и футболни служители, които са били пряко замесени или информирани за събитията през седмицата.

В неделя (5 юли), ден преди САЩ да се изправят срещу Белгия, Дисциплинарната комисия на ФИФА обяви, че отменя наказанието на играча за един мач, като го заменя с едногодишен изпитателен срок. Тръмп благодари на ФИФА за това, че „постъпи правилно и поправи голяма несправедливост“. Кралската белгийска футболна асоциация и европейската конфедерация УЕФА, на която Белгия е член, обмислят да предприемат действия срещу решението на ФИФА, според високопоставен служител на УЕФА, пожелал анонимност.

В четвъртък Тръмп се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино. Двамата са изградили приятелство в продължение на почти осем години, като Инфантино е бил чест посетител в Овалния кабинет по време на втория мандат на Тръмп. Те са поддържали контакт дори когато политиката на американското правителство е влизала в конфликт с целите на ФИФА, според хора, запознати с отношенията им. Това включва и случая, когато администрацията на Тръмп нанесе военни удари срещу Иран през февруари, застрашавайки способността на страната да участва в Световното първенство – лична история, която е имала значение, когато Тръмп се е обадил на Инфантино по въпроса с Балогун.

Тръмп е попитал за правилата на ФИФА относно решението за червения картон и основанията за наказанието. Инфантино е изслушал внимателно, но не е направил никакви обещания. ФИФА отказа да потвърди конкретни разговори, но повтори пред “Политико”, че решението за отмяна на наказанието е взето от независима дисциплинарна комисия.

Докато правният екип на американската федерация официално подготвяше и подаваше жалбата си до ФИФА, Джулиани и Лътник също предложиха адвокати от Белия дом да съдействат с правен анализ, ако е необходимо, според хора, участвали в дискусиите.

В същото време Джулиани и Скот Гудуин – мениджър на хедж фонд, който е помогнал лично да се плати заплатата на селекционера на САЩ Маурисио Почетино – са се съсредоточили върху историята на съдията Рафаел Клаус, който е показал червения картон. Статии, разглеждащи предишни противоречия с участието на бразилския рефер, са циркулирали сред висши държавни служители, докато те са оценявали всеки възможен аргумент в подкрепа на жалбата.

Въпросът бързо е преминал през правните и дисциплинарните канали на ФИФА. Емилио Гарсия, който отговаря за правните въпроси на световната футболна централа, е станал централна фигура в консултирането на Инфантино относно наличните процедурни възможности. Гарсия и други служители на ФИФА са работили, за да определят дали обстоятелствата около влизането на Балогун отговарят на тесните стандарти, които биха позволили преразглеждане на дисциплинарното решение.

До неделя отговорът беше получен. ФИФА обяви, че наказанието на Балогун от един мач се отменя, което му позволи да играе в следващия двубой на Съединените щати.

Белгийски политици и футболни функционери изразиха възмущението си в неделя, след като ФИФА отмени наказанието от един мач на американската звезда Фоларин Балогун, което трябваше да го извади от осминафиналния двубой между САЩ и Белгия на Световното първенство в понеделник.

Веднага след обявяването на спорното решение президентът Доналд Тръмп благодари на ФИФА в своята социална мрежа „Трут Соушъл“ за това, че „са постъпили правилно и са поправили голяма несправедливост!“. Малко след изненадващото съобщение на ФИФА, „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че в сряда Тръмп се е обадил на шефа на ФИФА Джани Инфантино и го е помолил да преразгледа наказанието на Балогун.

Първоначално Балогун беше наказан за един мач, след като получи червен картон срещу Босна и Херцеговина в първия елиминационен кръг. Въпреки че много футболни анализатори сметнаха картона за пресилен, почти няма прецедент играч да не изтърпи последващо наказание, след като е бил изгонен по време на турнир.

В изявление от неделя световната футболна централа заяви: „В съответствие с член 27 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА, изпълнението на наказанието лишаване от състезателни права се спира за изпитателен срок от една година.“

Мнозина, включително европейски футболни служители, твърдят, че намесата на Белия дом нарушава правилата на ФИФА за предпазване на спортните решения от политическо влияние.

Белгийската футболна асоциация заяви, че е „изумена“ от решението за отмяна на санкцията. „С цел да защитим законните права на всички участващи отбори и да опазим основните принципи на честната игра в нашия спорт, както на това Световно първенство, така и на бъдещи издания на турнира, Кралската белгийска футболна асоциация проучва всички възможни варианти“, се казва в изявление на асоциацията, публикувано след решението.

От ФИФА настояват, че решението е взето независимо от 18-членната дисциплинарна комисия, но не уточняват дали е било гласувано. За разлика от други решения на комисията, ФИФА не е публикувала доклад по случая.

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

Скоро след това Тръмп и Инфантино са разговаряли отново. Очаква се те заедно да връчат трофея от Световното първенство на отбора победител след финалния мач на 19 юли.

Политици от целия политически спектър в Белгия остро разкритикуваха решението да се позволи на американската звезда Фоларин Балогун да играе в понеделник.

„Истинската сила е в победата с честна игра (и при спазване на всички правила). Точно това ще направи Белгия утре. Пълна подкрепа за Кралската белгийска футболна асоциация, която обяви тази вечер, че проучва всички възможности за защита на законните права на всички участници, както и на основните принципи на честната игра, които ръководят футбола по време на това Световно първенство“, заяви Жаклин Галан, валонски министър на спорта от френскоговорящото либерално Реформаторско движение.

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

„Срам за вас! Когато парите диктуват правилата, Световното първенство губи всякакво доверие. Да се променят правилата, за да се угоди на Тръмп, да се опитваш да мамиш, за да спечелиш — какъв жалък образ за ФИФА, за Световното първенство по футбол и за Съединените щати. Правилата трябва да се спазват от всички, както в спорта, така и в живота“, се казва в изявление на опозиционната Социалистическа партия.

„Удивително е как един червен картон изведнъж става „несправедлив“, когато Тръмп се намеси... ФИФА трябва да защитава справедливостта, а не да създава впечатление, че се поддава на политически натиск. Ще се видим на терена: победата на „дяволите“ ще бъде още по-ценна“, добави Иван Веругстрате, член на Европейския парламент и председател на френскоговорящата центристка партия „Лез Ангаже“.

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