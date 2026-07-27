Чичарито ще играе в САЩ, но не в МЛС

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Хавиер Ернандес, по-известен като Чичарито, ще се присъедини към американския клуб Атлетико Далас от Юнайтед Сокър Лийг Чемпиъншип. Това съобщи журналистът Фабрицио Романо.
Трансферът на Чичарито е първият в историята на Атлетико Далас – нов франчайз в ЮСЛ, който планира да дебютира в лигата през 2028 г. Футболистът ще започне да играе за отбора от 2027 г., но още отсега ще участва в развитието на клуба.
Бившият мексикански национал игра за редица европейски клубове в периода от 2010 до 2020 г., включително Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Байер (Леверкузен) и Севиля.
ЮСЛ Чемпиъншип е втората по сила дивизия в САЩ след Мейджър Лийг Сокър, но между двете лиги няма система за изкачване и изпадане.
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