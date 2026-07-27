Чичарито ще играе в САЩ, но не в МЛС

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Хавиер Ернандес, по-известен като Чичарито, ще се присъедини към американския клуб Атлетико Далас от Юнайтед Сокър Лийг Чемпиъншип. Това съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Трансферът на Чичарито е първият в историята на Атлетико Далас – нов франчайз в ЮСЛ, който планира да дебютира в лигата през 2028 г. Футболистът ще започне да играе за отбора от 2027 г., но още отсега ще участва в развитието на клуба.

🚨🇲🇽 EXCL: Javier Chicharito Hernández has agreed to join Atlético Dallas, first signing ever for new USL Championship side.



Chicharito will start playing from 2027 but will be contributing to the project immediately.



38 year old striker, set for new chapter. 🇺🇸 pic.twitter.com/NfAk5ULpU0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Бившият мексикански национал игра за редица европейски клубове в периода от 2010 до 2020 г., включително Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Байер (Леверкузен) и Севиля.

ЮСЛ Чемпиъншип е втората по сила дивизия в САЩ след Мейджър Лийг Сокър, но между двете лиги няма система за изкачване и изпадане.

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Снимки: Imago