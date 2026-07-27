Лийдс се разбра с Ман Сити за Джеймс Трафърд

Лийдс е близо до това да да финализира сделка за привличането на вратаря Джеймс Трафърд от Манчестър Сити. Трансферът се оценява на 40 млн. паунда плюс бонуси. Очаква се Трафърд да стане третото лятно попълнение на Лийдс след пристигането на Тарик Мухаремович от Сасуоло и Хари Уилсън като свободен агент от Фулъм.

Лийдс търси нов вратар, след като Карл Дарлоу, който завърши миналия сезон като номер едно, напусна със свободен трансфер в посока Манчестър Юнайтед. Илан Мелие пък отиде в Арсенал. Трафърд ще се конкурира с Лукаш Пери, който загуби титулярното си място от Дарлоу, а в състава е и Алекс Кеърнс.

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Нюкасъл също беше сред кандидатите за подписа на Трафърд, но впоследствие "свраките" се отдръпнаха. Те направиха опит да вземат стража и през 2024 година.

Трафърд записа 17 мача през миналия сезон, като игра във всички двубои за "Карабао Къп" и ФА Къп, а Манчестър Сити спечели и двата трофея.

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Стражът се завърна при "гражданите" миналата година с нагласата, че ще бъде първи избор, но привличането на Джанлуиджи Донарума в последния ден на трансферния прозорец го остави в ролята на резерва на италианеца. През февруари Трафърд заяви, че да бъде номер две не е било това, което е очаквал.

Вратарят е възпитаник на академията на Ман Сити, но не записа официален мач за първия отбор при първия си престой в клуба. Той прекарва периоди под наем в Акрингтън Стенли и Болтън, преди да подпише с Бърнли през 2023 година.

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Снимки: Imago