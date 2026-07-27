Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Лийдс се разбра с Ман Сити за Джеймс Трафърд

Лийдс се разбра с Ман Сити за Джеймс Трафърд

  • 27 юли 2026 | 22:05
  • 594
  • 0
Лийдс се разбра с Ман Сити за Джеймс Трафърд

Лийдс е близо до това да да финализира сделка за привличането на вратаря Джеймс Трафърд от Манчестър Сити. Трансферът се оценява на 40 млн. паунда плюс бонуси. Очаква се Трафърд да стане третото лятно попълнение на Лийдс след пристигането на Тарик Мухаремович от Сасуоло и Хари Уилсън като свободен агент от Фулъм.

Лийдс търси нов вратар, след като Карл Дарлоу, който завърши миналия сезон като номер едно, напусна със свободен трансфер в посока Манчестър Юнайтед. Илан Мелие пък отиде в Арсенал. Трафърд ще се конкурира с Лукаш Пери, който загуби титулярното си място от Дарлоу, а в състава е и Алекс Кеърнс.

Тимът на Груев опитва да вземе английски национал
Тимът на Груев опитва да вземе английски национал

Нюкасъл също беше сред кандидатите за подписа на Трафърд, но впоследствие "свраките" се отдръпнаха. Те направиха опит да вземат стража и през 2024 година.

Трафърд записа 17 мача през миналия сезон, като игра във всички двубои за "Карабао Къп" и ФА Къп, а Манчестър Сити спечели и двата трофея.

Трафърд: Не играех много и през лятото трябва да взема решение
Трафърд: Не играех много и през лятото трябва да взема решение

Стражът се завърна при "гражданите" миналата година с нагласата, че ще бъде първи избор, но привличането на Джанлуиджи Донарума в последния ден на трансферния прозорец го остави в ролята на резерва на италианеца. През февруари Трафърд заяви, че да бъде номер две не е било това, което е очаквал.

Вратарят е възпитаник на академията на Ман Сити, но не записа официален мач за първия отбор при първия си престой в клуба. Той прекарва периоди под наем в Акрингтън Стенли и Болтън, преди да подпише с Бърнли през 2023 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС

Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС

  • 27 юли 2026 | 16:45
  • 4109
  • 10
Челси готви шокиращ трансфер на бивша звезда на Арсенал и Манчестър Юнайтед

Челси готви шокиращ трансфер на бивша звезда на Арсенал и Манчестър Юнайтед

  • 27 юли 2026 | 16:28
  • 6220
  • 1
Аякс ще приюти разбунтувал се нападател на Уулвърхамптън

Аякс ще приюти разбунтувал се нападател на Уулвърхамптън

  • 27 юли 2026 | 16:14
  • 8559
  • 0
Марсилия проявява интерес към защитник на Реал Мадрид

Марсилия проявява интерес към защитник на Реал Мадрид

  • 27 юли 2026 | 15:46
  • 1259
  • 1
Байерн си осигури за постоянно сенегалски национал, Галатасарай отрече безумен слух за Мусиала

Байерн си осигури за постоянно сенегалски национал, Галатасарай отрече безумен слух за Мусиала

  • 27 юли 2026 | 15:15
  • 1982
  • 0
Куп имена са опции пред Италия след фиаското с Пирло

Куп имена са опции пред Италия след фиаското с Пирло

  • 27 юли 2026 | 15:09
  • 5199
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Ботев (Пд), феновете на "червените" пак викнаха "Оставка"

ЦСКА 1:1 Ботев (Пд), феновете на "червените" пак викнаха "Оставка"

  • 27 юли 2026 | 22:35
  • 67886
  • 249
Вальо Илиев гледа до скамейката на ЦСКА

Вальо Илиев гледа до скамейката на ЦСКА

  • 27 юли 2026 | 22:19
  • 2037
  • 1
Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

  • 27 юли 2026 | 20:49
  • 32132
  • 106
Левски с много важна информация за феновете

Левски с много важна информация за феновете

  • 27 юли 2026 | 21:48
  • 5224
  • 2
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 25775
  • 39
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 31648
  • 81