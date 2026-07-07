Кристиан Пулишич: Боли ме изключително много

Капитанът на САЩ Кристиан Пулишич бе видимо разчувстван и със сълзи на очите след загубата с 1:4 от Белгия в 1/8-финалите на Световното първенство по футбол. Аатакуващият футболист пое пълна отговорност за тежкото поражение пред собствена публика. Пулишич изля душата си за разочарованието и за това какво означава за него националната фланелка.

„Този отбор е всичко за мен. Грижа ме е толкова много за този състав, за тази страна. Надявам се хората да знаят това за мен. Истинска чест е всеки път, когато имам възможността да изведа родината си с капитанската лента. Означава страшно много за мен“, сподели Пулишич.

Крилото призна, че в лагера на янките предстоят тежки дни на анализи и сериозни промени, след като отборът изглеждаше напълно безпомощен срещу класата на Белгия.

„Разбира се, някои неща трябва да се променят и сме длъжни да се подобрим. Ще се върнем назад, ще изгледаме всичко и ще разберем какво точно е то. В момента просто нямам всички отговори", допълни капитанът.

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