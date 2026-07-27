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ЦСКА и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в търсене на първа победа в efbet Лига - на живо от стадион "Васил Левски"
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  2. ЦСКА
  3. 11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Цварц води атаката на "червените"

11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Цварц води атаката на "червените"

  • 27 юли 2026 | 20:45
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Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Ботев (Пловдив) за последния двубой от втория кръг на еfbet Лига. Наставникът на домакините Христо Янев залага на Жоел Цварц на върха на атаката, докато Йоанис Питас и Леандро Годой са на резервната скамейка.

ЦСКА 0:0 Ботев (Пловдив)

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 3. Тамиму Уору, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 19. Андрей Йорданов, 30. Петко Панайотов, 7. Макс Ебонг, 6. Бруно Жордао, 11. Мохамед Брахими, 10. Жоел Цварц, 38. Лео Перейра.

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 87. Симеон Петров, 7. Никола Илиев, 9. Чидера Окох, 10. Асен Чандъров, 14. Карлос Алгара, 20. Тимъти Ауони, 27. Браян-Антони Хайн, 66. Карлос Меоти, 82. Владимир Мендеш, 90. Самуел Калу.

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