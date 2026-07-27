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Кукурея се сбогува с феновете на Челси

  • 27 юли 2026 | 22:44
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Испанският национал Марк Кукурея публикува прощално съобщение към привържениците на Челси. Футболистът, който премина в Реал Мадрид, сподели емоционално обръщение.

„Здравейте, „сини“. След четири съвместни години дойде време да се сбогуваме. Дълго размишлявах върху времето, което прекарахме заедно. Пристигнах в клуба като млад човек с мечти за титли и участие в Шампионската лига. Да, имахме и трудни моменти. Но заедно, благодарение на упоритата работа, успяхме да променим всичко. Благодарен съм на клуба, който ми позволи да стана по-добър“, написа Кукурея.

„Сега с увереност мога да заявя, че Лондон винаги ще бъде мой дом, а вие завинаги ще останете част от моята история. Винаги ще помня песните ви за мен, специалните вечери на „Стамфорд Бридж“ и трофеите, които спечелих с вашата емблема на гърдите, усещайки любов и подкрепа", продължи бранителят.

„Напускам клуба като мъж. Постигнах много, за което съм ви благодарен. На треньорския щаб искам да благодаря за всички съвети. На съотборниците – за това, че преминахме през толкова много заедно. На целия персонал в Кобъм – за уюта, който създадоха", изтъкна Кукурея.

„Много искам да видя Челси на върха – именно там заслужавате да бъдете. Веднъж „син“, завинаги „син“, завърши световният шампион.

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Снимки: Imago

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