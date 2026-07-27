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Валентин Илиев каза какво трябва да се промени в ЦСКА

  • 27 юли 2026 | 23:41
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Новият спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев застана пред медиите след драматичната победа над Ботев (Пловдив). “Червените” се наложиха с 3:2 и записаха първи успех от началото на сезона в първенството, но повечето въпроси към Илиев бяха свързани с новата му длъжност в клуба.

“Не бих казал, че навлизам в толкова различно амплоа. Постът ми има допирни точки с треньорството. Решението е изцяло на ръководството. Аз и преди съм казвал, че съм дошъл в клуба, за да съм максимално полезен и да помогна с всичко, което мога”, коментира бившият защитник на “армейците”.

Вальо Илиев гледа до скамейката на ЦСКА
Вальо Илиев гледа до скамейката на ЦСКА

“От мен се иска клубът да придобие още по-добър вид, включително организационно. Мисля, че мога да съм полезен. Със сигурност сме добър екип, а това е най-важното, за да имаме положителни резултати. Качеството е налице, но трябва страстта иенергията да присъстват във всеки мач. Да защитаваш емблемата на този клуб не е просто работа, а нещо, с което живеем. Поведението ни на терена трябва да е едно и също във всеки двубой, независимо дали в България или в Европа”, обясни Илиев.

“Играта бих оставил да я коментира треньорът. Имаме страхотен отбор. Всеки ден съм с треньорския екип, дори и когато бях начело на дубъла, бяхме в близък контакт. Виждам енергията и старанието им”, изтъкна новият спортен шеф на “червените”.

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“Някои играчи още са в процес на адаптация, а в клуб като нашия времето и търпението са малко. Аз съм оптимист и вярвам, че ЦСКА много скоро ще изглежда така, както трябва”, сподели Илиев.

“Срещу Карабах показахме много добро лице при гостуването. Никой не се заблуждава, че ще е лесно в реванша, защото се изправяме срещу много силен отбор. С цялото ми уважение към тях, ние също сме добър отбор и мисля, че можем да ги отстраним”, каза още бившият национал.

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Снимки: Startphoto

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