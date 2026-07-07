Тилеманс: Ситуацията с Балогун ни мотивира допълнително

Белгия буквално прегази домакините от САЩ с 4:1 и си осигури грандиозен 1/4-финал срещу Испания на Световното първенство. Големият скандал около отмененото наказание на американския нападател Фоларин Балогун бе основна тема преди двубоя, но след края му белгийските играчи не скриха, че това е подействало като катализатор за техния гръмотевичен триумф. Халфът на „червените дяволи“ Юри Тилеманс разкри пред медиите в родината си, че извънсъдебните игри на американците са били огромна грешка. Той бе напълно откровен за реакцията в съблекалнята след безпрецедентната амнистия на ФИФА

„Нека бъдем честни: направихме отборен разбор веднага щом разбрахме новината за Балогун. Казахме си, че нашият отговор трябва да бъде даден единствено на терена. Винаги е опасно да създаваш подобни скандали в навечерието на толкова голям мач“, започна Тилеманс.

Халфът допълни, че напрежението около домакините се е обърнало срещу самите тях, докато белгийците са останали хладнокръвни.

„Това не само ни мотивира допълнително, но изглежда се превърна в огромно разсейване за самия отбор на САЩ. Ние си свършихме работата“, допълни халфът.

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Снимки: Gettyimages