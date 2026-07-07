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Руди Гарсия: Показахме, че Белгия е голяма футболна страна

  • 7 юли 2026 | 05:38
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Селекционерът на Белгия Руди Гарсия бе повече от щастлив след успеха с 4:1 над САЩ на 1/8-финалите на Световното първенство. Според него, тази победа отново е доказала, че Белгия е голяма футболна страна.

"Мисля си колко е часът в Белгия - 4 сутринта. На онези, които са станали, за да ни подкрепят, наистина им благодаря. Те сигурно са щастливи и горди със своите играчи днес. Показахме, че Белгия е голяма футболна страна. Футболистите бяха отлични следваха игровия план, владеехме положението през целия мач. Постигнахме резултат като колектив. Бих казал, че големият проблем е контузията на Амаду Онана. Заради него бяхме принудени през второто полувреме да спечелим този мач и да стигнем до 1/4-финалите", започна Гарсия.

"Казах и преди двубоя. Когато победихме с 5:2 в приятелски мач през март, очевидно днес мачът не е същият, контекстът не е същият, но психологически може да е повлияло на съперника. Това сме ние. Представихме се добре, имахме титулярен състав, който да следва игровия план, който исках да приложа с този отбор. И отново наша супер резерва се намеси - Ромелу влезе, вкара четвъртия гол и ни успокои", допълни наставникът.

Той бе попинан и за повече подборности за състоянието на Онана: "Не знам, но имам усещането, че е сериозно".

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Снимки: Gettyimages

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