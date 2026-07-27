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Ал-Хилал приготви 70 млн. за Луис Диас

  • 27 юли 2026 | 22:19
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Ал-Хилал приготви 70 млн. за Луис Диас

Ал-Хилал ще направи опит да привлече крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас, твърди "Екип". Саудитският гранд е подготвил примамлива оферта за колумбийския национал, но Байерн няма намерение да се разделя с него.

След като вече финализира трансфера на нидерландския нападател Крисенсио Съмървил за над 60 млн. евро, Ал-Хилал планира друга мащабна сделка. Клубът търси голмайстор от най-висока класа и се е спрял на Луис Диас.

В момента играчът е във ваканция след Световното първенство, но е показал, че гледа позитивно на идеята за трансфер. Първоначалната оферта ще е за минимум 70 млн. евро, но едва ли ще е достатъчна, за да убеди Байерн да продаде колумбиеца, който има договор за още три години.

През миналия сезон Луис Диас изигра 32 мача в Бундеслигата, като се отчете с 15 гола и 14 асистенции.

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Снимки: Imago

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