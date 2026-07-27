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Левски с много важна информация за феновете

  • 27 юли 2026 | 21:48
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Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

От Левски публикуваха важна информация за феновете. "Сините" разкриха, че в офисите на клуба бе получено писмо от съперника във втория квалификационен кръг на Шампионска лига Университатя (Крайова). В него домакините на срещата информират, че билетите, закупени от български фенове за секторите на домакините за мача-реванш в сряда ще бъдат анулирани.

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"На вниманието на "сините" фенове

ПФК "Левски" информира, че в офисите на клуба бе получено официално писмо от съперника във Втория квалификационен кръг на Шампионска лига "Университатя" (Крайова). В него домакините на срещата информират, че билетите, закупени от български фенове за секторите на домакините за мача-реванш в сряда ще бъдат анулирани.

Всички пари ще бъдат възстановени, като домакините поемат ангажимент да се свържат с всеки един привърженик по електронен имейл и да разяснят процедурата по връщане на сумата.

Напомняме, че на ПФК "Левски" е наложена санкция със забрана за продажба на билети за гостуващия сектор. Освен това, клубът остава с условно наказание и всяко следващо провинение би довело до сериозни наказания, както и невъзможност нашият 12-и играч да бъде до отбора в следващите гостувания в Европа", написаха от клуба.

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