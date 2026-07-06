Белгийската федерация с ново изявление: ФИФА отказва да даде обяснение, ще се борим

Кралската белгийска футболна федерация (RBFA) излезе с ново официално изявление по казуса с Фоларин Балогун. В него се посочва, че ФИФА все още отказва да даде обяснения за решението да се позволи на американския нападател да играе на Световното първенство, въпреки че е получил червен картон в предишния си мач.

Белгия се изправя срещу САЩ по-късно в понеделник в двубой за място на четвъртфиналите.

От белгийската федерация заявиха, че все още не са получили нито „решението на ФИФА, нито каквото и да е обяснение по въпроса. При тези обстоятелства не остава друг избор, освен да се оспори правото на играча да участва в предстоящия мач.“

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Федерацията не уточни къде възнамерява да обжалва решението на ФИФА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е намесил в полза на звездното острие на американския тим Балогун, чието наказание след червен картон беше отменено с решение, което му позволява да играе срещу Белгия.

Белгийската федерация съобщи, че е научила за хода на ФИФА от медиите и е изпратила писмо до управляващия орган с искане за копие от решението, както и за обяснение на процедурата.

„Като единствен отговор ФИФА изпрати писмо до RBFA, в което се посочва, че счита тази кореспонденция за обжалване, че е назначен съдия и че RBFA разполага само с няколко часа, за да финализира това обжалване“, се казва в изявлението. „ФИФА не предостави абсолютно никаква информация.“

От RBFA настояват, че правилникът на ФИФА гласи, че мотивираното решение първо трябва да бъде съобщено на жалбоподателя.

„Докато RBFA просто търсеше легитимни обяснения, самата ФИФА създаде обжалване и незабавно се погрижи то да бъде обявено за недопустимо“, се казва в позицията. „Всичко това се случи, докато ФИФА едновременно отказваше да отговори на легитимните искания на RBFA“

RBFA STATEMENT UPDATE



Following its previous statement, the RBFA wishes to publicly explain the events of the past few hours. Read it here: https://t.co/8pzPMbEoWK pic.twitter.com/uTYX06Ergu — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) July 6, 2026

Балогун, звездният нападател на САЩ с три гола в турнира, получи червен картон за неволно настъпване на десния глезен на Тарик Мухаремович от Босна и Херцеговина при победата с 2:0 на осминафиналите в сряда, което задейства автоматично наказание от един мач.

В неделя ФИФА обяви, че наказанието е отменено за осминафиналния мач – извънреден ход, който предизвика похвали от Тръмп и възмущение от страна на белгийския отбор. Това изглежда е първият случай от 1962 г. насам, в който червен картон по време на Световно първенство не води до наказание.

„Независимо от спортния резултат на този мач, RBFA е дълбоко обезпокоена от развоя на събитията и ще продължи да се бори в следващите часове, дни и месеци в защита на основните принципи на етиката, честната конкуренция и интересите на футбола като цяло“, добавиха от белгийската федерация.

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