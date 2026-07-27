Интер е на път да спечели надпреварата за дългогодишен защитник на Манчестър Сити

Италианският шампион Интер е на път да осъществи трансферен удар, привличайки като свободен агент английския национал Джон Стоунс, съобщават Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Интер се присъедини към борбата за английски национал

Двете страни са постигнали принципна договорка за двугодишен контракт при заплата от поне 4 млн. евро на сезон. Така по всичко изглежда, че “нерадзурите” ще спечелят надпреварата за подписа на 32-годишния бранител, който беше желан също така от Арсенал, Челси и Ювентус. За Стоунс това ще бъде първи опит извън неговата родина. Юношата на Барнзли прекара последните 10 сезона в Манчестър Сити, който го купи от Евертън за около 55 млн. евро. През този период централният защитник стана шесткратен шампион в Премиър лийг, изигравайки общо 295 мача с 19 гола и 9 асистенции за “гражданите”, но договорът му изтече преди месец и не беше подновен. Той също така има 94 двубоя с 3 попадения и 4 голови паса за “Трите лъва”, с които спечели бронз на Мондиал 2026.

🚨🔵⚫️ Inter are closing in on John Stones deal to join as free agent, as revealed today.



Formal steps to follow but agreement in principle being sealed with the English centre back.



Contract until June 2028.



Exclusive story from the afternoon, confirmed. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/fBcBiwgsWC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google