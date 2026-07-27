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  3. Интер е на път да спечели надпреварата за дългогодишен защитник на Манчестър Сити

Интер е на път да спечели надпреварата за дългогодишен защитник на Манчестър Сити

  • 27 юли 2026 | 21:28
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Интер е на път да спечели надпреварата за дългогодишен защитник на Манчестър Сити

Италианският шампион Интер е на път да осъществи трансферен удар, привличайки като свободен агент английския национал Джон Стоунс, съобщават Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

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Двете страни са постигнали принципна договорка за двугодишен контракт при заплата от поне 4 млн. евро на сезон. Така по всичко изглежда, че “нерадзурите” ще спечелят надпреварата за подписа на 32-годишния бранител, който беше желан също така от Арсенал, Челси и Ювентус. За Стоунс това ще бъде първи опит извън неговата родина. Юношата на Барнзли прекара последните 10 сезона в Манчестър Сити, който го купи от Евертън за около 55 млн. евро. През този период централният защитник стана шесткратен шампион в Премиър лийг, изигравайки общо 295 мача с 19 гола и 9 асистенции за “гражданите”, но договорът му изтече преди месец и не беше подновен. Той също така има 94 двубоя с 3 попадения и 4 голови паса за “Трите лъва”, с които спечели бронз на Мондиал 2026.

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