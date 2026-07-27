Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес застана днес пред медиите за официалната си пресконференция преди срещата реванш срещу Университатя (Крайова) във втория предварителен кръг на ШЛ, която е след два дни. Испанският специалист призова футболистите си да не се подвеждат, че са спечелили първия двубой, а и от резултата на съперника през уикенда, когато претърпя тежко крушение с 1:5 от Динамо (Букурещ), защото ги очаква много тежък реванш. Той пожела да играят така, както могат - смело и с характер, но същевременно ги предупреди да са скромни, за да не се получи звучен шамар.

"Получих информация, че ще сме без нашата публика за този мач, за съжаление. Тя прави разликата. Но съм сигурен, че ще следят какво се случва, ще ни следват и ще ни предадат положителна енергия, а ние ще опитаме да спечелим този мач", започна Веласкес.

"На първо място не трябва да се подвеждаме, че спечелихме първия мач. Срещу нас се изправя добър отбор. Не трябва да ни подвежда и резултата от техния мач през уикенда. Чака ни здрав двубой. Уверени сме на 100% в нашите възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас и как да го изиграем. Атмосферата и колективът са много добри. Отиваме за добър мач.

Мубарик и Переа се развиват в положителна посока. Всеки отделен случай има своите особености. Без Кирилов, Камдем и Стипе останалите ще пътуват.

Не винаги може да се каже, че сме спестили сили на някои футболисти. Понякога може да се каже, че е в ущърб, че не си играл в даден двубой. Трудно ми е да мисля какво следва след съответната среща. Фокусът ми е изцяло върху предстоящия мач. Преди мача с Локо (София) взехме предвид как сме се натоварили в първия мач срещу Крайова, но фокусът е върху предстоящия двубой.

По два мача до Коледа? Това е вечният въпрос. Дано този цикъл продължи дълго. Сега сме фокусирани върху следващия мач. Благодарение на добрата работа през миналия сезон имаме възможноста да играем сега в Европа. Играчите преминаха първия кръг и благодарение на момчетата в отбора сме с желание, живи и с големи възможности да продължим напред. Ако постоянно повтаряш, че се изморяваш, действително ще се измориш. Много съм щастлив с моите играчи - отдадени и зрели хора, постоянно оставят сърцата си на терена. Показват, че са конкурентни.

Университатя? Не считам, че има голяма разлика, когато играят като домакин или гост. Организиран, добър отбор. Показват своята идентичност. За тях е добавена стойност, че ще са домакин, както беше и за нас. Няма да е първи път, когато успеем да преодолеем кръг в мач като гост. Показахме го срещу Сабах, Беер Шева и малко не ни достигна срещу Брага. Вярваме в нашите възможности, съзнавайки, че имаме труден мач. Трябва да го изиграем смело, с воля и характер. По никакъв начин страх. Скромни, както винаги, защото ще получиш звучен шамар. Отборът показва ниво и много вярвам в моите футболисти.

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