Витсел: Трябваше да отговорим на терена и го направихме, идеята за танца дойде преди мача

Халфът на Белгия Аксел Витсел логично бе много доволен след категоричния успех над един от съдомакините САЩ с 4:1 на 1/8-финалите на Мондиал 2026. Както вече е добре известно, мачът мина под сянката на скандала с Фоларин Балогун.

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

ФИФА се намеси и отмени изгонването на американския нападател след намесата на президента Доналд Тръмп, като играчът в крайна сметка взе участие срещу "червените дяволи". Това обаче не помогна особено на янките, които бяха разбити, а казусът допълнително мотивира белгийците.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Витсел призна, че танцът на отбора при последния гол на Белгия за 4:1, в който откровено се подиграват на американския президент, е бил предварително замислен.

"Да, това беше идея на групата. По-важното беше да празнуваме заедно като отбор. Най-добрият начин да отговорим на всичко, което се случи, е на терена. И ние го направихме", а“, свидетелства Витсел след мача.

Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

Съотборникът на Витсел Никола Раскин, също коментира решението на ФИФА по случая "Балогун" и последвалия отговор на Белгия на терена: „Мисля, че винаги има известна доза справедливост в живота. Можете да наречете случилото се както искате, но не смятах, че е честно. Може би това ни даде малко допълнителна енергия“.

На 1/4-финалите Белгия ще се изправи срещу европейския шампион Испания в петък в Лос Анджелис.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago