Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Белгия
  3. Витсел: Трябваше да отговорим на терена и го направихме, идеята за танца дойде преди мача

Витсел: Трябваше да отговорим на терена и го направихме, идеята за танца дойде преди мача

  • 7 юли 2026 | 09:11
  • 713
  • 0

Халфът на Белгия Аксел Витсел логично бе много доволен след категоричния успех над един от съдомакините САЩ с 4:1 на 1/8-финалите на Мондиал 2026. Както вече е добре известно, мачът мина под сянката на скандала с Фоларин Балогун.

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

ФИФА се намеси и отмени изгонването на американския нападател след намесата на президента Доналд Тръмп, като играчът в крайна сметка взе участие срещу "червените дяволи". Това обаче не помогна особено на янките, които бяха разбити, а казусът допълнително мотивира белгийците.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Витсел призна, че танцът на отбора при последния гол на Белгия за 4:1, в който откровено се подиграват на американския президент, е бил предварително замислен.

"Да, това беше идея на групата. По-важното беше да празнуваме заедно като отбор. Най-добрият начин да отговорим на всичко, което се случи, е на терена. И ние го направихме", а“, свидетелства Витсел след мача.

Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ
Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

Съотборникът на Витсел Никола Раскин, също коментира решението на ФИФА по случая "Балогун" и последвалия отговор на Белгия на терена: „Мисля, че винаги има известна доза справедливост в живота. Можете да наречете случилото се както искате, но не смятах, че е честно. Може би това ни даде малко допълнителна енергия“.

На 1/4-финалите Белгия ще се изправи срещу европейския шампион Испания в петък в Лос Анджелис.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн продава немски национал на Бешикташ

Байерн продава немски национал на Бешикташ

  • 7 юли 2026 | 09:22
  • 1202
  • 0
Историята на Роналдо в няколко исторически кадъра

Историята на Роналдо в няколко исторически кадъра

  • 7 юли 2026 | 09:20
  • 472
  • 0
Аржентински фенове превзеха парк в Атланта преди мача с Египет

Аржентински фенове превзеха парк в Атланта преди мача с Египет

  • 7 юли 2026 | 08:43
  • 367
  • 0
Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

  • 7 юли 2026 | 07:50
  • 15819
  • 6
50 милиона зрители на световните финали досега

50 милиона зрители на световните финали досега

  • 7 юли 2026 | 07:44
  • 572
  • 0
Кристиан Пулишич: Боли ме изключително много

Кристиан Пулишич: Боли ме изключително много

  • 7 юли 2026 | 07:39
  • 682
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 14771
  • 43
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 85667
  • 585
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 68872
  • 131
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 71539
  • 223
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 24556
  • 138
България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

  • 6 юли 2026 | 19:42
  • 14389
  • 6