Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Историята помни: Гаринча е изгонен в полуфинала, но все пак играе във финала на СП'62

Историята помни: Гаринча е изгонен в полуфинала, но все пак играе във финала на СП'62

  • 6 юли 2026 | 16:52
  • 362
  • 1
Историята помни: Гаринча е изгонен в полуфинала, но все пак играе във финала на СП'62

Макар ФИФА да предизвика скандал, като отмени автоматичното наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун след телефонно обаждане от Доналд Тръмп, това не е прецедент в историята на световните първенства. По време на Мондиал 1962 в Чили, спечелен от Бразилия, звездното крило на „селесао“ Гаринча също получава право да играе на финала, въпреки че преди това в отстранен в полуфинала.

Автор на два гола срещу чилийския национален отбор на полуфинала, Гаринча е отстранен от игра след спречкване със съперник. Макар да е бил наказан за финала срещу тогавашната Чехословакия, той в крайна сметка получава право да играе след задкулисен натиск от страна на бразилския премиер Танкредо Невес върху ФИФА. Той използва влиянието и властта си, за да подкрепи бразилската федерация пред членовете на ФИФА и чилийските власти. Нарушението на бразилеца, макар и видяно и сигнализирано от асистент-рефера, в крайна сметка не е отразено в доклада на перуанския съдия на мача.

„Гаринча получи само предупреждение от комисията на ФИФА, която се събра тази сутрин в 11 часа, за да разгледа случая с изгонените играчи по време на мача Бразилия-Чили“, се посочва в бразилския вестник „Естадао“ от 15 юни 1962 г..

„Ланда от Чили, от своя страна, беше наказан за един мач и следователно няма да може да участва в срещата срещу Югославия (за 3-то място, бел. ред.). Сър Стенли Роуз, президент на ФИФА, заяви, че Гаринча е получил само предупреждение, тъй като нарушението, което е извършил, е станало по време на борба за топката с Рохас.“

На финала Бразилия побеждава Чехословакия с 3:1 и печели втората световна титла в историята си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тухел в 94-тата минута: По дяволите, имам нужда от бира

Тухел в 94-тата минута: По дяволите, имам нужда от бира

  • 6 юли 2026 | 15:24
  • 2096
  • 5
Hyundai Motor представи хуманоидния робот Atlas на FIFA World Cup 2026™ в първата по рода си активация по време на мач на живо

Hyundai Motor представи хуманоидния робот Atlas на FIFA World Cup 2026™ в първата по рода си активация по време на мач на живо

  • 6 юли 2026 | 15:19
  • 1175
  • 0
Алфонсо Дейвис: Боли ме, че не успях да помогна на тима и на страната си

Алфонсо Дейвис: Боли ме, че не успях да помогна на тима и на страната си

  • 6 юли 2026 | 15:17
  • 558
  • 0
Каземиро съкрушен след провала на Бразилия: Разочаровахме повече от 210 милиона

Каземиро съкрушен след провала на Бразилия: Разочаровахме повече от 210 милиона

  • 6 юли 2026 | 14:54
  • 1024
  • 0
Още футболни вечери в ресторанта на Бала

Още футболни вечери в ресторанта на Бала

  • 6 юли 2026 | 14:43
  • 906
  • 1
Манчестър Юнайтед изчаква с финализирането на трансфера на Едерсон заради допълнителни прегледи

Манчестър Юнайтед изчаква с финализирането на трансфера на Едерсон заради допълнителни прегледи

  • 6 юли 2026 | 14:42
  • 1222
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 22361
  • 188
Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

  • 6 юли 2026 | 16:30
  • 2406
  • 0
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 20817
  • 57
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 20093
  • 130
УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

  • 6 юли 2026 | 13:05
  • 10841
  • 36
Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

  • 6 юли 2026 | 11:26
  • 34347
  • 41