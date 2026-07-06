Историята помни: Гаринча е изгонен в полуфинала, но все пак играе във финала на СП'62

Макар ФИФА да предизвика скандал, като отмени автоматичното наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун след телефонно обаждане от Доналд Тръмп, това не е прецедент в историята на световните първенства. По време на Мондиал 1962 в Чили, спечелен от Бразилия, звездното крило на „селесао“ Гаринча също получава право да играе на финала, въпреки че преди това в отстранен в полуфинала.

Автор на два гола срещу чилийския национален отбор на полуфинала, Гаринча е отстранен от игра след спречкване със съперник. Макар да е бил наказан за финала срещу тогавашната Чехословакия, той в крайна сметка получава право да играе след задкулисен натиск от страна на бразилския премиер Танкредо Невес върху ФИФА. Той използва влиянието и властта си, за да подкрепи бразилската федерация пред членовете на ФИФА и чилийските власти. Нарушението на бразилеца, макар и видяно и сигнализирано от асистент-рефера, в крайна сметка не е отразено в доклада на перуанския съдия на мача.

„Гаринча получи само предупреждение от комисията на ФИФА, която се събра тази сутрин в 11 часа, за да разгледа случая с изгонените играчи по време на мача Бразилия-Чили“, се посочва в бразилския вестник „Естадао“ от 15 юни 1962 г..

„Ланда от Чили, от своя страна, беше наказан за един мач и следователно няма да може да участва в срещата срещу Югославия (за 3-то място, бел. ред.). Сър Стенли Роуз, президент на ФИФА, заяви, че Гаринча е получил само предупреждение, тъй като нарушението, което е извършил, е станало по време на борба за топката с Рохас.“

На финала Бразилия побеждава Чехословакия с 3:1 и печели втората световна титла в историята си.

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