ФИФА да обясни информациите за влиянието на Тръмп, призоваха от Германия

Президентът на Германската футболна федерация Бернд Нойендорф заяви, че световната футболна централа трябва да даде обяснения за случая с американския нападател Фоларин Балогун и неговото отменено наказание.

"ФИФА трябва да даде обяснение относно информацията, че решението да се отмени червения картон на Балогун е взето в телефонен разговор между президента на страната Доналд Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино", заяви Нойендорф в понеделник.

"Впечатлението, че има активна политическа намеса в спорта трябва да бъде разсеяно незабавно. Интегритетът на състезанието и доверието във ФИФА са под въпрос", добави германецът, цитиран от БТА.

Балогун бе изгонен при победата на тима на САЩ над Босна и Херцеговина с 2:0, което му носи автоматично наказание за следващия мач от осминафиналите срещу Белгия. От ФИФА обаче заявиха в неделя, че отменят наказанието, правейки го условно за срок от една година. А

Американски източници разкриха по-късно, че по случая Тръмп се е обадил на Инфантино. По-късно американският президент поздрави ФИФА за решението в социалните медии.

От ФИФА не обясниха от какво е продиктувано решението за снемането на наказанието на нападателя.

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

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