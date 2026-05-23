22 Купи вече греят на автобуса на ЦСКА

ЦСКА публикува видео, от което се вижда, че на клубния автобус цифрата на спечелените Купи на България е сменена от 21 на 22. Както е известно, "армейците" завоюваха своето 22-ро отличие от надпреварата в сряда, когато победиха Локомотив (Пловдив) във финала след изпълнение на дузпи.

На "червеното" возило са изобразени още броят на шампионските титли (31) и Суперкупата на България (4). Привържениците на ЦСКА със сигурност се надяват още през следващия сезон тези цифри също да бъдат подменени.

"Още една страница в историята. Още една причина за гордост. Купата е у дома! 22", написаха от клуба.