  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

  • 21 май 2026 | 18:30
Партито на ЦСКА по случай спечелената 22-ра Купа на България след изпълнение на дузпи срещу Локомотив (Пловдив), е било прекъснато заради пожар в заведението, в което са купонясвали футболисти, треньори и ръководители на тима, съобщава БГНЕС.

Броени часове след триумфа „армейците“ се събрат в столично заведение, за да се поздравят за първия трофей във витрината на клуба за последните пет години. Повечето звезди на ЦСКА присъстват, придружавани от половинките си, а от директорите е бил отговорникът по спортната част – Бойко Величков. 

Всички посетители на нощния клуб обаче са евакуирани малко след 4:00 часа, когато възникват пламъци. Навременната намеса на служителите предотвратяват по-сериозни последици. Част от посетителите напускат със затруднено дишане от дима, но без паника при евакуацията. 

Левски ще поднесе цветя на Могилката и след това ще покаже шампионския трофей на феновете

ЦСКА пусна в продажба специални тениски, посветени на спечелената Купа

Играч на Монтана с извънредна почивка заради предстоящото световно първенство

БАМФ осъди остро нападките към юноша на Левски

Христо Бонев: Показахме за пореден път, че Локомотив е вечен

Сектор "Г": Купата е там, където ѝ е мястото

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

