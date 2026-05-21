Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

Партито на ЦСКА по случай спечелената 22-ра Купа на България след изпълнение на дузпи срещу Локомотив (Пловдив), е било прекъснато заради пожар в заведението, в което са купонясвали футболисти, треньори и ръководители на тима, съобщава БГНЕС.

Броени часове след триумфа „армейците“ се събрат в столично заведение, за да се поздравят за първия трофей във витрината на клуба за последните пет години. Повечето звезди на ЦСКА присъстват, придружавани от половинките си, а от директорите е бил отговорникът по спортната част – Бойко Величков.

Всички посетители на нощния клуб обаче са евакуирани малко след 4:00 часа, когато възникват пламъци. Навременната намеса на служителите предотвратяват по-сериозни последици. Част от посетителите напускат със затруднено дишане от дима, но без паника при евакуацията.