Турицов: Светло бъдеще чака ЦСКА! Може би ще напусна - ще е тежко, но съм горд

Защитникът на ЦСКА Иван Турицов говори пред репортерите на терена на стадион "Васил Левски" след награждаването на "армейците" като носители на Купата на България. Бекът загатна, че може да напусне отбора през лятото. Той прогнозира светли дни пред клуба от Борисовата градина.

"Този трофей беше много необходим на ЦСКА. Мое мнение е, че клубът и отборът го чака светло бъдеще, занапред само успехи.

Христо Янев опитва всеки ден да вкара този огън, който може би липсваше на отбора. Да покаже колко голям е клубът и какво значи ЦСКА за всички хора и футболисти. Той направи колектива на доста високо ниво.

Да, изтича ми договорът. Може би ще напусна. Ако напусна клуба, това ще е много тежък момент за мен, но и ще съм изключително горд. Думата е гордост", заяви плевенчанинът.