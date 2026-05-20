Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Наставникът на ЦСКА Христо Янев преживя емоционално триумфа във финала за Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив). Треньорът на "червените" каза, че му е паднал голям товар, защото носи цялата отговорност на целия клуб на плещите си. Той добави, че е оставил да бъде плют и обиждан, но може да бъде и много краен.

“Трофей от изключително голяма важност за нас, дава ни възможността да играем в Европа. Всичко, през което минахме и направихме, си заслужава. Винаги, когато имам възможност да се боря за трофей с ЦСКА, трябва да го направя. За мен това място е специално. Дава ми много позитивни емоции и ме кара да не забравям всички тези 10 години, през които нямах възможност да бъда в ЦСКА - да работя и да покажа какво мога. Не трябва да забравяме, че имаше много трудни моменти. Това е идеалния повод всеки един от нас да си вкара в съзнанието, че не трябва да се предава, каквото и да става.

Падна ми голям товар, защото нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си. Оставих всички да ме плюят, критикуват, обиждат. Да се изказват хора, които нямат никакво понятие от това, което върша аз. В България критици има всякакви. Видяхме само преди няколко дни това, което се случи с Дара. Критикуват ни хора, които никога през живота си не са правили онова, които правим ние.

Мога да бъда много краен казвайки това, което мисля, но по-добре да продължа да правя това, което до момента върша и да оставя всички останали да мислят, каквото си пожелаят.

Следващата ми цел е да си почина, да махна цялото това напрежение от главата ми, мен, близките, хората, които ме обичат. Да разберат хората в клуба, че вървим в правилна посока и това, че правим понякога грешни стъпки да се знае, че е част от пътя, по който сме поели. Не трябва да бъдем крайни - нито хората в клуба, нито вие като журналисти, които давате възможност мнението на много хора да се чува в обществото, защото по този начин ни поставяте под голямо напрежение", завърши емоционалният Христо Янев.

