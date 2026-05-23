Черно море без важни играчи в битката за петото място

Черно море приема в решителен сблъсък за петото място отбора на Арда в понеделник. Треньорският щаб отново няма да може да разчита на контузените играчи от последните два двубоя. Това са Живко Атанасов, Васил Панайотов, Хорхе Падийя, Дани Мартин и Димитър Тонев.

Неочаквано тежката загуба в предишния кръг от Ботев (Пловдив) попари малко амбициите на варненци за достоен завършек на плейофния шампионат. Мачът с Арда е идеална възможност за момчетата на Илиан Илиев да възвърнат доверието на своите почитатели и да се преборят за петата позиция.

На практика "моряците" се нуждаят от точка, за да си осигурят пето място в крайното класиране и участие на бараж за евротурнирите. Двубоят между Черно море и Арда е в понеделник от 17:45 часа на "Тича".



Пламен Трендафилов