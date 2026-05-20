Локо (Пд) 0:1 ЦСКА, над 30 000 по трибуните

  • 20 май 2026 | 19:27
Локомотив (Пловдив) и ЦСКА играят при 0:1 във финала за Sesame Купа на България. Леандро Годой откри резултата в 11-ата минута.

За този двубой "смърфовете" заложиха на изцяло нова 11-ка спрямо тази, която започна при тежкото шампионатно поражение с 0:4 от Арда преди няколко дни.

Наставникът на "червените" пък по традиция не направи много промени. Най-същественото в стартовия състав бе, че Питас и Годой започнаха от първата минута. Присъствието на кипърския национал бе за сметка на Перейра, който остана на пейката.

Малко преди старта на срещата над София заваля пороен дъжд. Той не попречи на запалянковците на двата отбора да издигнат ефектни хореогравии минути след началото на двубоя.

Първата опасност бе пред вратата на "червените". В 4-ата минута Идриз се измъкна от бранителите на съперника и засече с десния крак подаване отляво, но не уцели добре топката и заради това не затрудни Лапоухов, който без проблем улови.

ЦСКА показа далеч по-голяма ефективност в 11-ата минута, в която откри резултата. Етоо центрира от фал, Киндриш изпусна Годой и Кошмара прониза с глава Милосавлевич.

Локо можеше бързо да възстанови равенството. В 16-ата минута пловдивчани комбинираха добре в половината на "черевните". Цварц се озова на стрелкова позиция и шутира, а Родригес подложи крак и изби в корнер над вратата. След неговото изпълнение Риан стреля с глава, а Лапоухов плонжира и спаси.

Пет минути по-късно ново центриране от фал на ЦСКА пак затрудни отбраната на Локо. Този път Брахими пробва да отбележи с акробатична задна ножица, но не улучи вратата.

Някъде тук пороят спря и над стадиона изгря слънце. В 25-ата минута "смърфовете" извършиха принудителна смяна - контузеният Иванов отстъпи мястото си на Лами.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ЦСКА 0:1

0:1 Леандро Годой 11

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 4. Киндриш, 5. Павлов, 7. Идриз, 12. Али, 13. Риан, 22. Иванов, 39. Умарбаев, 77. Цварц, 94. Иту

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 11. Брахими, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 28. Питас, 9. Годой

Снимки: Sportal.bg

